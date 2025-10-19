レストランの賄い「爆速で売り切れました」2万いいね獲得！すぐマネしたい"定番確定"神レシピ【ママリ】

これはもう賄いレベルじゃない！

麦ライス(シェフ)さんは、ある日の賄いでスタッフたちへある絶品料理をふるまいました。それがこちら。

ⒸHG7654321

賄いで出したヤンニョムチキンが大好評だったので共有！！

塩唐揚げ(鶏もも300g、塩小1/2、小麦粉:片栗粉1:1)、コチュジャン大1、ケチャップ大2、みりん小1、焼肉のたれ(中辛)小2、白ごま適量を絡めて完成！！



爆速で売り切れました。

もう見た目からして優勝ですよね。ヤンニョムチキンといえば、ちょっと甘いけどピリッと辛く、ご飯がどんどん進むおかず。想像するだけでおなかがなります。爆速で売り切れということなので、相当なおいしさだったことでしょう。



この投稿には「めっちゃおいしそう！ヤンニョムチキンって見た目も食欲そそるよね」「スーパーのお惣菜で昨日食べました。美味しかったから作りたいと思っていたところです。焼肉のたれを使うなら手軽にできますね」といったリプライがついていました。



今すぐ作りたくなる絶品ヤンニョムチキンの投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）