¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥³¥Ö¥é 289 MkII¡Ê1¡Ë¡¡¶õÄ´ÉÕ¤¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÈ¾À¤µª¡¡Áö¹Ô¶Ï¤«2Ëü4890km
Áö¹Ôµ÷Î¥2Ëü4890km¡¡¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊMkII¤ÎÈþËÆ
¥ê¥¢¤Î¾®¤Ö¤ê¤Ê¥ê¥Ã¥É¤ò³«¤¯¤È¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥³¥Ö¥é 289 MkII¤¬ÆÃÊÌ¤Ê1Âæ¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ø¼ý¤Þ¤ë¥½¥Õ¥È¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢²«¤Ð¤ó¤À¿·Ê¹»æ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Ã¤È¤á¤¯¤ë¤È¡¢1970Ç¯¤ÎÆüÉÕ¤±¤¬¸«¤¨¤ë¡£È¾À¤µª°Ê¾å¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
½éÂå¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼»á¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»¨»ï¡Ö¥«¡¼¡õ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤Î1965Ç¯7·î¹æ¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥Ö¥é¤Î¹ØÆþ´õË¾¼Ô¤òÊç¤Ã¤¿¡£1969Ç¯¤Ë¤âºÆ¤Ó¡£Åö»þ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤è¤ëÇäÇã´õË¾Íó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Çã¤¤¼ê¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¡¦¥³¥Ö¥é 289 MkII¡Ê1962¡Á1964Ç¯¡¿ËÌÊÆ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥·¥§¥ë¥Ó¡¼»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç21À¤µª¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Þ¥Ë¥¢´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼¡¦¥³¥Ö¥é¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë1Âæ¤Ç¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï2Ëü4890km¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥³¥Ö¥é¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¡¢427¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿AC¥¨¡¼¥¹¤Ø¶á¤¤¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥³¥Ö¥é 289 MkII¤ÎÈþËÆ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÎÅÉÁõ¤â¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¥¢¥á¥ê¥«½ÄÃÇ¤ÎÎ¹¤Ø
¤³¤Î¥³¥Ö¥é¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNASA¤ÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤È¶ËÄã²¹¹©³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼¤¬¡¢1964Ç¯7·î¤ËÆîÀ¾¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ç¹ØÆþ¡£Áö¤ê¤ØÇ¼ÆÀ¤·¤¿Èà¤Ï¡¢1¤«·î¸å¤ËËÌÉô¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹¹Ô¤Ø½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¿Í¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ò¿·¼Ö¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼êÅö¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢1963Ç¯¼°¥·¥Ü¥ì¡¼¡¦¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Ø¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼»á¤¬ËÌÊÆ½ÄÃÇ¤ÎÎ¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ¿Þ ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
Èà¤¬ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ëü¹ñÇîÍ÷²ñ¡£¿ô¤«·îÁ°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡¢½éÂå¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥°¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸289cu.in¡Ê4.7L¡Ë¤ÎV8¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¥Ý¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥³¥Ö¥é¤ÎÈ¾³Û¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¹¹¤ËËÌ¾å¤·¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤ÎÅìÃ¼¡¢¥±¡¼¥×¥³¥Ã¥É¤òË¬Ìä¡£¤½¤³¤«¤éÀ¾¤Ø¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¡¢Î¾¿Æ¤¬Êë¤é¤¹¥·¥«¥´¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢Èà¤¬Î¹¹Ô¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¼ÖÆâ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥ó¤Çµ¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢Èà¤¬Ã©¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤À¡£
21À¤µª¤Þ¤Ç¶õÄ´¤Î¸ú¤¤¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¤ÇÊÝ´É
½ë¤¤8·î¤Ë¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò½ÄÃÇ¤·¤¿¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢Ä©Àï¿´¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤È¤Æ¤âÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£6400km¤ËµÚ¤Ö¹ÔÄø¤ÇµëÌý¤·¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀ°È÷Êí¤Ø¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£
¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÅì´ß¡¢¥±¡¼¥×¥«¥Ê¥Ù¥é¥ë¤Î¼«Âð¤ØÌá¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î10Ç¯´Ö¡¢½µËö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¥³¥Ö¥é¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£1970Ç¯¤Ë¤ÏÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ç¥Ü¥Ç¥£¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÇÊä½¤¡£¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤Ø½Ð¾ì¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼¤Ï²¿ÅÙ¤«Å¾Çä¤â¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢1974Ç¯¤Ë¶õÄ´¤Î¸ú¤¤¤¿¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ø¥³¥Ö¥é¤ò°ÜÆ°¡£¥¸¥ã¥Ã¥¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÄê´üÅª¤Ë»ÏÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÛ¸÷¤òÄ¾ÀÜÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¯¥ë¥Þ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢ÃæÅìÉô¤Î¥Î¡¼¥¹¡¦¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Ø½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Èà¤ÎÂ©»Ò¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë8Ç¯´ÖÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¡£
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥¡¼¥ê¥ó¥°¤âÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ
¤½¤Î¸å¡¢¥³¥Ö¥é¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥à¡¼¥Ç¥£¤òÉã¤«¤é·Ñ¤¤¤À¥ê¡¼¡¦¥Û¡¼¥ë¥Þ¥ó»á¤Î¤â¤È¤Ø¡£¿µ½Å¤Ë¥ì¥¹¥È¥¢¤µ¤ì¡¢2010Ç¯¤Ë¸øÆ»¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬³ð¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ó¥À¥¦¥¢¡¼¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é53Ç¯¸å¡¢Â©»Ò¤Ï¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤È¤·¤Æ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£2017Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢110Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¹âÃÍ¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥Ö¥é¤ò²æ¤¬¤â¤Î¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥Ø¥ë¥à¡¦¥í¡¼»á¡£¸½ºß¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ø¥Ã¥»¥ó½£¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©¼«Æ°¼ÖÇîÊª´Û¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡£
¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¿·¼Ö»þ¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¡¢¥ê¥¢¤Î²Ù¼¼¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¤ä¥°¥ê¡¼¥¹¥¬¥ó¡¢¥Ä¡¼¥ë¥¥Ã¥È¤¬¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¤ÎAC¥«¡¼¥º¤ÇÉß¤«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¥¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥ë¥Ó¡¼¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
