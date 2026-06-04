サンリオの人気キャラクター“クロミ”とコラボした「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」が、7月1日（水）から8月30日（日）までの期間、福岡・福岡市にあるホテルニューオータニ博多の館内レストラン「カステリアンルーム」で提供される。【写真】限定デザインのミニポーチ付き！アフタヌーンティーの詳細■クロミの世界観を表現今回提供される「KUROMI Afternoon Tea at Castillian」は、“中世のお城を思わせるクラシ