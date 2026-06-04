日本テレビ系演芸番組「笑点」が、7日の放送で「重大発表」をすることを4日、番組公式Xで告知した。「【お知らせ】笑点がついに・・・重大発表」として、現メンバーの集合写真をアップし、7日午後5時半からの放送を告知した。投稿から約3時間で500を超えるコメントが殺到。出演者に関する内容から司会、タイトルまで、さまざまな予想が相次いだ。また、先月31日の60周年SPの放送前の投稿を思い出す声も。番組公式Xでは31日の放送前