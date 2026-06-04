俳優の賀来賢人（36）が、30日に公開された柄本時生のYouTubeチャンネルに出演。「すげぇな、この人」と思った俳優を明かした。【写真】「すげぇな、この人」賀来賢人が絶賛した穂志もえか動画では、賀来と柄本が車に乗ってトークを展開。5日に公開された賀来がプロデューサーを務めた映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が話題に上った。この作品で主演を務める穂志もえか（30）について、賀来は配役を決める中