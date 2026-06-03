【パリ＝市川大輔】英競争・市場庁（ＣＭＡ）は３日、報道機関などが自社のニュースなどの情報を、米グーグルが提供する生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスで使われることを拒否できる規制を導入すると発表した。ＣＭＡによると、世界で初めての規制としている。グーグルは英国での検索サービスで９割以上のシェア（占有率）があり、ＣＭＡが調査していた。規制の導入により、グーグルは９か月以内にメディア側が情報利