セブン＆アイ・ホールディングス（HD）が、元取締役のジョセフ・マイケル・デピント氏に対し、今年2月期の役員報酬として約134億円を支払ったことが5月20日に公表した有価証券報告書で明らかになった。日本の上場企業では歴代最高額だという。【写真】この記事の写真を見る（2枚）（セブンイレブンHPより）「デピント氏は、北米子会社セブン-イレブン・インク（SEI）で最高経営責任者（CEO）を昨年末まで約20年間務めた。セブン