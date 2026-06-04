宝塚歌劇団は4日、公式サイトを更新。諸経費の上昇のため公演プログラムの価格を改定すると発表した。【写真】宝塚星組トップスター礼真琴、“伝説の名車”と2ショットサイトでは「昨今の制作にかかる諸経費の上昇により、以下のとおり価格を改定させていただきます」と発表。7月11日〜8月23日の宝塚大劇場公演プログラム：雪組公演と、9月12日〜10月25日の東京宝塚劇場公演プログラム：雪組公演がそれぞれ1300円から1500円と