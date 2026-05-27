GP帯のドラマにはハマらない？『SixTONES』の松村北斗（30）が絶好調だ。彼は人気アイドルグループのメンバーであるとともに、ここ数年、俳優としてもジワジワと評価を上げてきていた。最近ではNetflixで配信されたドラマ『九条の大罪』で、柳楽優弥演じる主人公の相棒役を“超”好演。ついに７月より放送の連続ドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系）で、初の単独主演を務めることまで決まった。特筆すべきは、彼の高評