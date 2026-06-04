【ワシントン共同】米ABCテレビは3日、米軍がイラン攻撃による燃料価格高騰のため予算不足に直面し、訓練削減を迫られていると報じた。陸軍では2026会計年度（25年10月〜26年9月）で40億〜60億ドル（約6400億〜9600億円）が不足する見込みで、医療要員や工兵、砲兵の訓練を廃止し、ヘリコプターの飛行時間も大幅に削減したという。ABCによると、国防総省は年間約8千万バレルの燃料を購入し、軍用機や戦車の運用などに充ててい