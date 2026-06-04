北海道江別市の公園で2024年10月、大学生の男性（当時20）・Xさんが男女6人から集団暴行を受け、死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された6人のうち、川村葉音被告（21）、瀧澤海裕被告（当時18）、少年B（当時16）計3人の裁判員裁判が5月25日より、札幌地裁（高杉昌希裁判長）で開かれている。【写真を見る】大学生を死なせた6人の被告の写真入り人物相関図。川村被告と八木原被告が揺れながらダンスする画像もトラブルの