5月31日、国民的アイドルグループ・嵐は、5都市で開催していたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を東京ドームで締めくくり、26年間の活動に幕を下した。「今回のツアーチケットは、’25年6月2日以前にファンクラブに入会していた会員だけを対象に販売。そして迎えた最終公演は『Love Rainbow』にはじまり、ラストに披露した’26年の最新曲『Five』を含めて全33曲を歌い上げ、ファンは嵐の最後を