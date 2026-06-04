ミニストップは、「十勝ハッシュドポテト」の新フレーバー「十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味」を、2026年6月5日から、国内のミニストップ店舗で発売する。【十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味の画像はこちら】◆十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味本体価格:298円(税込:321.84円)エネルギー:312kcal北海道十勝産のホッカイコガネを使用した「十勝ハッシュドポテト」に、クリーミーな