かまいたちの山内健司、濱家隆一がMCを務める3日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、お笑いコンビのキャイ〜ン、カナメストーン、マユリカの仲良しコンビ3組がゲスト出演した。25年のM−1グランプリファイナリスト・カナメストーンの山口誠は、彼女と別れた理由について告白。濱家が「彼女は？」と尋ねると、山口は「いまはもう別れていない」と回答した。さらに濱家が「何がきっかけとか」と掘り下げると、山口は