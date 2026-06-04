会社の福利厚生や仕事内容がどれだけしっかりしていても、職場の人間関係が原因で台無しになることは珍しくない。投稿を寄せた愛知県の40代女性は、かつて勤務していた「地元では名の通った企業」でのことを振り返った。会社の福利厚生などはしっかりしていたというが、現場の環境はかなりやばい状態だったようだ。 （文：金森マリ乃）「毎回新人が入って来るたびにすごい圧」女性が配属されたのは、信じられないほど閉鎖的な職場