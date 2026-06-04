「ラストライブは全員がアイドルらしいビジュアルで登場し、ファンだけでなく世界中の人を歓喜させました。歌やダンスも、かつてと比べても遜色はありませんでした」こう語るのはスポーツ紙記者。5月31日をもって活動終了しただが、ブランクを感じさせないパフォーマンスは、メンバーそれぞれの“準備”の賜物だった。「もっとも注目が集まっていたのはやはり大野智さん（45）ですが、昨年5月の再始動以降、筋トレや食事制限でか