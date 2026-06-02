5月14日に栃木県上三川（かみのかわ）町で発生した強盗殺人事件は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）によるもので、実行犯4名はいずれも16歳の少年だった。その日のうちに逃げ遅れた1名、翌15日にもう1名、16日に残りの2名、17日には指示役の夫婦が逮捕。警察の本気度はもちろんだが、成人なら死刑か無期禁固刑という非常に重い犯罪を犯しながらあっけなく逮捕されてしまう杜撰さに呆れた人もいるだろう。＊＊＊【写真】