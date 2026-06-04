代表選手が合宿中に違法薬物所持で逮捕されるという信じがたい事件。そんな非常事態にバレーボール界が揺れている。しかし、容疑者の供述をたどると、さらなる火種がくすぶっているようで──。【写真】「スロット台に”大麻入りポーチ”」「警官4人臨場」バレー日本代表・佐藤駿一郎容疑者が訪れたパチンコ屋の様子。他、オフの日の佐藤駿一郎容疑者の素顔などもきらびやかなライトが点滅し、時に「キュイン、キュイン」と鼓