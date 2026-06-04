経済産業省所管の官民ファンド「クールジャパン機構」（CJ機構）が存亡の危機に直面している。140億円を投資したバイオ繊維ベンチャー「スパイバー」が事実上経営破綻したことで、出資金全額が焦げ付く見込みとなっているからだ。スパイバーはソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長の長女である川名麻耶氏が代表を務める企業に50億円で譲渡され、再建を目指す。「孫ブランド」の威光は絶大で、有力企業12社が戦略パートナ