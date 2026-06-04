しっくいが剥がれ落ちた姫路城の「ホの櫓」（下）の外壁＝4日午前9時12分、兵庫県姫路市世界遺産・姫路城で、城郭の一部のしっくいが剥がれ落ちていたことが4日、市への取材で分かった。3日未明から朝にかけて近畿地方に接近した台風6号による強風で被害を受けた可能性があるという。姫路城は、白いしっくいで塗り固められた美しい姿から「白鷺城」とも呼ばれる。市によると、損傷が確認されたのは、大天守の北側にあり、重要