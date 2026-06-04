きのう、兵庫県たつの市の川で見つかった遺体について、警察は、先月、母と娘が殺害された事件で全国に指名手配されていた42歳の男だと特定したことを明らかにしました。きのう午前10時半ごろ、たつの市の揖保川の支流で成人とみられる男性の遺体が浮いているのが見つかりました。警察が身元を調べた結果、遺体は先月、たつの市の住宅で親子が殺害された事件で、娘を殺害した疑いで公開捜査していた住所・職業不詳の大山賢二容疑者