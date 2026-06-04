北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は、６月４日も被告人質問が行われ、女は「人生を奪ってしまい申し訳ございません」と初めて謝罪しました。４日も内田梨瑚被告の被告人質問が続いています。内田被告は冒頭から涙を流しながら遺族に対し謝罪しました。殺人などの罪に問われている内田被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干