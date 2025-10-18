女優の高橋智子さんが16未明に交通事故により39歳で亡くなったことが18日、分かった。所属事務所の「碗プロダクション」が発表した。

所属事務所は公式サイトを通じ「弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした」と発表。

高橋さんは公式サイトによると1986年（昭61）4月2日生まれで北海道出身。趣味は読書、舞台鑑賞、絵を描くこと。特技は北海道の方言、ジャズダンス。ドラマではテレビ朝日系「緊急取調室」「DOCTOR3」「みんなの家庭の医学」などに出演。舞台ではオペラ「エフゲニー・オネーギン」「ドン・カルロ」「ナクソス島のアリアドネ」などに出演。CMも資生堂「マキアージュ」「unoスキンケアタンク」、サントリー「BOSSレインボウマウンテン」「ビタミンウォーター」などに出演していた。

以下、発表全文。

関係者、応援してくださる皆様へ

訃報

弊社所属の高橋智子が、2025年10月16日未明、交通事故のため急逝いたしました。享年39歳でした。

突然のことに、一同未だそのことを信じられず、受け入れがたい思いです。

高橋智子は、弊社創立メンバーとして、精力的に活動をしてくれておりました。責任感も強く情にも厚く、皆に愛されていました。

彼女の残してくれた功績に、心より感謝申し上げます。

ご遺族の意向により、葬儀は近親者のみにて執り行われます。

応援してくださる皆様、関係者の皆様には、生前、温かいご支援を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。