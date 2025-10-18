ホンダ最新「“4WD”コンパクトミニバン」に注目！ 全長4.3m“ちょうどいいボディ”に「タフな専用デザイン」採用の“3列6人乗り”仕様！ 「リッター21キロ以上」の低燃費＆“快適装備”が充実の「フリード」最高級モデルって？

“3列6人乗り”の四駆仕様！ 最高級モデルの仕様とは？

ホンダのコンパクトミニバン「フリード」は、その取り回しの良さと居住性のバランスで多くのユーザーに支持されてきました。

日常の通勤や買い物から家族でのレジャーまで幅広く対応できるサイズ感が特徴で、2025年9月には軽自動車を除く新車販売台数ランキングで5位にランクインするなど、その人気の高さを改めて示しています。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”ホンダ最新「“4WD”コンパクトミニバン」です！（30枚以上）

コンパクトながら2列または3列シートを備え、5〜6人が快適に乗車できる居住空間を確保している点も、多くのファミリーに選ばれる理由です。

クロスオーバー風のタフな見た目がカッコイイ！ 最高級モデルの気になる仕様とは？

そのフリードのラインナップの中で、最上級モデルとして位置づけられているのが「フリード e：HEV CROSSTAR（4WD／6人乗り）」です。

このモデルは、ホンダ独自のハイブリッドシステム「e：HEV」を搭載しており、1.5リッターガソリンエンジンとモーターを組み合わせることで、市街地での低速走行ではモーター駆動による静かで力強い加速、高速道路ではエンジン駆動による効率的な走りを実現します。

WLTCモード燃費は21.1km／Lを達成し、街乗りから長距離ドライブまで幅広いシーンで安定した燃費性能を提供。

さらに4WD仕様であるため、雨や雪で路面状況が不安定な場面でも安心して走行できるのが大きな強みです。

外観は、全長4310mm×全幅1720mm×全高1780mmのボディにCROSSTAR専用デザインを採用し、クロスオーバーSUVの雰囲気を漂わせながらも親しみやすさを残しています。

専用バンパーやガーニッシュにより力強さを演出し、ボディカラーも「フィヨルドミスト・パール」や「プラチナホワイト・パール」など、上質で都会的な印象を与える色を揃えています。

4WDグレードには、ヒーテッドドアミラーや撥水ガラス、熱線入りフロントウインドウを含むコンフォートビューパッケージが標準装備され、悪天候時の使い勝手も考慮されています。

インテリアは落ち着いた色調で統一され、シートやトリムには高品質な素材を採用。

6人乗りの3列シートは座り心地にこだわり、特に2列目キャプテンシートはゆとりある移動空間を確保しています。

両側パワースライドドアや多彩な収納スペースも備わり、日常使いだけでなく旅行やアウトドアなどでも高い実用性を発揮します。

また、PTCヒーターによる素早い暖房やリアクーラー、USB Type-C充電端子、3列目用ドリンクホルダーなど、快適装備も充実しています。

さらに、最新のコネクテッドサービス「Honda CONNECT」に対応しており、スマートフォンからエアコン操作や車両位置の確認が可能です。

安全装備としては、「Honda SENSING」が標準搭載され、衝突軽減ブレーキや車線維持支援システム、渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロールなど、先進の運転支援技術がドライバーをサポート。

オプションでは、アダプティブドライビングビームや後退出庫サポートも選択でき、より安心感の高い運転体験を提供します。

これらの特徴を踏まえると、フリード e：HEV CROSSTAR（4WD／6人乗り）は、単なるコンパクトミニバンの枠にとどまらず、都市生活やアウトドアなど幅広いシーンで活躍できるオールラウンドモデルといえます。

なお、価格（消費税込み）は360万2500円です。