今年度の文化勲章の受章者と文化功労者が発表され、プロ野球の王貞治さんや声優・野沢雅子さんらが選ばれました。

文化勲章の受章者には、756本の本塁打で世界記録を塗り替えるなど、プロ野球の発展に貢献した王貞治さんら8人が選ばれました。

王貞治さん

「やっぱり多くの皆さんに支えられている訳ですよね、本当に皆さんと一緒にここまで来られたということ改めて良かったと思いますしね、皆さんに感謝の意を表してありがとうございましたといいたいですね」

このほか歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん、今年のノーベル化学賞に選ばれた北川進さん、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんなどが選出されました。

また文化功労者にはアニメ「ドラゴンボール」「ゲゲゲの鬼太郎」などで知られる声優の野沢雅子さんら21人が選ばれました。

声優が文化功労者に選ばれるのは初めてで、野沢さんは「元気だけが取り柄ですので、これからも全力で“声”を届け、少しでも文化への恩返しができたらと思っております」とコメントしています。

このほか、マンガ家の竹宮惠子さん、国立がん研究センターの垣添忠生名誉総長、劇作家・演出家・俳優の野田秀樹さん、建築家の坂茂さんなどが選ばれています。