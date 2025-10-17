三月のパンタシア、新曲「うたかたの声」デジタルリリース開始！みあ2作目の長編小説「君の記憶だけない」が双葉文庫パステルNOVELより発売開始！
2025年10月15日より、三月のパンタシアの新曲「うたかたの声」のデジタルリリースが開始。みあにとって2作目となる長編小説「君の記憶だけない」(双葉社のパステルNOVELより10/15発売）のインスパイアソングとなっている。
同日、小説「君の記憶だけない」も発売。10代向けライト文芸のレーベル「双葉文庫パステルNOVEL」より開始された。また、著者・みあによる抜粋版の朗読配信もスタート。恋心が深まっていくたびに記憶を失っていくヒロイン・凛の葛藤を繊細に読み上げる。
さらに12月3日シングルのリリースイベントと購入者特典情報も解禁。リリース週末となる、12月6日(土) にヴィレッジ・ヴァンガード 下北沢店にて開催。トークショーと特典会を実施。また、楽天ブックス、セブンネットショッピング、全国アニメイト、TSUTAYA RECORDS、ソフマップ・アニメガ、Amazon.co.jp、三月のパンタシア応援店にて購入いただいたお客様への特典詳細も決定。缶バッジやポストカードなど店舗とごとに特典が異なる。
＜みあコメント＞
「本気の恋を自覚した瞬間、相手の記憶を喪失してしまうという稀有な病気を抱えた女の子・凛。
そして凛は、同い年の陸と運命的に出会ってしまう。
好きな人を忘れてしまうことも、好きな人に忘れられてしまうことも、どちらもひどく辛い立場ではあるのですが、
それでも、ふたりは一つの選択をします。
青く気高いその結末を、ぜひ読み届けてもらえたら嬉しいです。」
抜粋版の配信URLはこちら
https://www.audible.co.jp/pd/B0FRS9ZS5H?source_code=ASSGB149080119000H&share_location=pdp
長編小説「君の記憶だけない」インスパイアソング
「うたかたの声」
配信中
配信リンクはこちら
https://3pasi.lnk.to/AfleetingVoice
『君の記憶だけない』発売記念イベント
11月3日（月）タワーレコード錦糸町パルコ店
内容：サイン会とトークショーを予定
詳細はこちら
https://tower.jp/store/event/2025/11/1451103mia
小説「君の記憶だけない」特設ページ
https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/
小説「君の記憶だけない」
著：みあ（三月のパンタシア）
イラスト：朔月八雲
レーベル：双葉文庫パステルNOVEL
発売日：2025.10.15
予価：726円 (本体660円)
判型：A6判
ISBN：9784575590135
＜あらすじ＞
彼女は恋すると記憶を失う、そう僕の存在自体も──
兄を失って以来、大好きだった映画から背を向けていた今野陸は昔、書いた脚本のヒロインにぴったりの女の子・凛と出会う。ふたりは映画撮影を通して距離を縮めていく。けれど彼女は病気を抱えていて……。結ばれないとわかっていながらも、好きな気持ちは止められない。次第に凛の病状は悪化し、陸のことを忘れていく中で、彼らだけが見つける未来とは。逃れられない運命に抗う全力の恋をみあ（三月のパンタシア）が静謐な文体で描く。 ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲も制作。
『君の記憶だけない』特設サイト
https://fr.futabasha.co.jp/special/kimikioku/
●リリース情報
三月のパンタシア 10th Single
「あまのじゃくヒーロー」
12月3日発売
予約はこちら
https://3pasi.lnk.to/1203PKG
三月のパンタシア
「あまのじゃくヒーロー」
作詞：みあ 作曲：瀬尾祥太郎(MONACA) 編曲：堀江晶太、瀬尾祥太郎(MONACA)
配信中
配信リンクはこちら
https://3pasi.lnk.to/TwistedHero
リリースイベント & 店舗購入者特典詳細はこちら
https://www.sonymusic.co.jp/artist/sangatsunophantasia/info/577726
https://www.sonymusic.co.jp/artist/sangatsunophantasia/info/575764
関連リンク
三月のパンタシアオフィシャルサイト
https://www.phantasia.jp/