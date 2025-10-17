【ソフィーナiP】新作美容液はシミ・肌あれ・くすみ...大人の肌悩みにアプローチ。「角層トーニングセラム」が使いやすすぎる...。《編集部レポ》

総合皮膚科学スキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」は、2025年10月18日に美容液「【薬用】角層トーニングセラム」を新たに発売します。

発売に先駆けて行われた発表会に、東京バーゲンマニア編集部も参加・体験してきました。

シミ・炎症・黄見ぐすみ印象にアプローチ

「ソフィーナiP」から新たに登場するのは、シミやくすみ、色ムラといった大人の肌悩みにアプローチしてくれる美容液。

肌の色味は、メラニンの過剰生成によるシミくすみ、炎症によるくすみ、乾燥によるくすみなどの影響を受けているんだとか。

そんな肌印象を左右する悩みにアプローチしてくれる成分として、有効成分のナイアシンアミド（シミ予防）とグリチルリチン酸2K（肌あれ予防）、保湿成分の角層トーニング成分（ゲンノショウコエキス、チョウジ抽出液、ジオウエキス、グリセリン）、ケラトMF複合成分（Ｎ-アミジノ-Ｌ-プロリン、コハク酸２-（２-ヒドロキシエトキシ）エチルグアニジン、Ｎ-メチル-Ｌ-セリン）を配合。

肌をケアしながら、うるおって透明感のある明るい肌へ導いてくれます。

とろみ感がありますが、肌にすっとなじみやすいさらっとしたテクスチャー。塗布していくと、するすると伸びます。うるおいを感じるもののベタつかず使いやすい塗り心地です。

スキンケアでベタつくのが苦手な人にとって、さらっとしたテクスチャーなのに、うるおいをきちんと感じられるのは良いとこどりすぎる......。不快なベタつき感がないので、忙しい朝のメイク前にもおすすめ。

また、重めのテクスチャーのスキンケアアイテムと組み合わせても使いやすいように感じます。

香りは、「角層トリートメント基礎化粧水」や「ゴールデンタイムリペア深夜浸透クリーム」と同じクリアフローラルエナジー。導入美容液の「ベースケアセラム〈土台美容液〉」とは少し香りが異なりますが、シリーズで使ってみると香りがうまくまとまって癒やされるような心地よい香りに包まれます。

スポイトで出すタイプなので、思ったよりもドバっと出てしまった......なんて心配もありません。出したい量だけ、きちんと出すことができます。

発売に合わせて、おすすめのお手入れメソッドも公式サイトで公開中。

適量は、だいたい8〜9滴。頬のシミなど気になるところには重ね塗りするのがおすすめとのこと。

価格は本体（30ml）が6600円、数量限定のお試しサイズ（10ml）が2420円です（いずれも編集部調べ）。

朝晩使用で、30mlは約1か月、10mlは約10日間使用できます。

全国のドラッグストアや大型スーパー、ECサイトで販売します。様々な肌悩みを感じている人や、透明感のある明るい肌を目指している人はチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ