元中日２軍コーチで２１年に失踪騒動を起こした門倉健氏が１６日、フジテレビ系「あの金どこ行った？」に出演。失踪騒動の真相を語った。

門倉氏は２１年、中日２軍コーチ時代に突然失踪。世間を騒然とさせた。なぜ失踪したのか？と聞かれ「任された選手の成績が全くでない。考えても考えても原因が分からない」という状況になり「初めてじゃないか。小３で野球を始めて、全く楽しくなかった。ボールを握るのが嫌になって。プチンと気持ちが切れた」という。

失踪した日は「もう頭の中がパニック状態で家を飛び出した。気付いたら岐阜の森の中で座っていた」といい、名古屋の自宅から約５０キロを徒歩でさまよっていた。

「自分で命を絶とうというか、そういう気持ちにもなった」というが、踏みとどまり、その後も１人で徘徊。「それこそ、橋の下で寝てました」「隙間に段ボールを敷いて寝てました」という日々。だがシャワーを浴びようと入った漫画喫茶でインターネットを見たときに、自分の失踪が騒動となっていることを知り、実家へ戻り、そこから引きこもり状態になってしまう。

だがある日、母親が偶然、近所の男性の家に届け物をする際に、門倉氏も誘ってくれ、一緒に近所の男性の家へ。幼い頃からお世話になった人だといい、その男性から「お前のことなんて誰も見てない、大丈夫」と言われ「その一言でそっか、そうだよなって思って気が楽になった」と振り返った。

そこから高校時代の野球部監督から運送会社を紹介してもらい、約３年前に社会復帰。トラックドライバーとして働いている。

現役時代は総額１０億円も稼いだといわれるが、「半分は税金」を支払い、横浜に建てた６ＬＤＫの自宅に３億円、名古屋のマンションに１億円、高級車に６３００万円などに使ってしまったという。さらに失踪騒動が原因で離婚となり、家は元妻に渡したと説明していた。