TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が、アメリカ・ニューヨークで開催された『ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025』に出演した際のセクシーなオフショットをInstagramで公開した。

【写真・動画】TWICEがセクシーにランジェリーをまとい歌う！『ヴィクトリアズ・シークレット・ショー2025』の様子①～③

■TWICEツウィ、デコデコなネイルも披露

ツウィはNAYEON（ナヨン）、JIHYO（ジヒョ）、MOMO（モモ）と共に、ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のショーに登場。ステージで「THIS IS FOR」「Strategy」などの人気曲をパフォーマンスした。

ツウィはショーの衣装と、ピンクカーペットで披露したホワイトのロングドレスのオフショットを公開。ショーの衣装ではヴィクトリアズ・シークレットのランジェリーの上にピンクのタンクトップを重ね、美しいデコルテやバストラインをセクシーに見せている。パンキッシュに「PINK」の文字が入ったミニスカートからは長い脚が伸び、ボリューミーなピンクファーのロングブーツにも目を奪われる。

ツウィはカメラに向かってウインクをしたり、指でハートマークを作ったり、様々なポーズを披露。少し“ギャル感”のあるメイクも特徴的で、9枚目ではグループ名や自身の名前があしらわれた、デコラティブなネイルのデザインも公開している。また12、13枚目では、長身が生きる白ドレス姿のオフショットを投稿。引き締まったウエストをチラリと見せたデザインで、大人の魅力を漂わせた。

SNSでは「オーラ強すぎて目離せない」「あまりにもスタイルが良すぎる」「こんなにセクシーなツウィちゃん初めて見た！」「セクシーで美しい」「世界で1番美しい」「女の子のあこがれ全部詰まってる」「ギャルなツウィちゃんも可愛すぎ」「大人になったんだね」と大きな反響を集めている。

なおTWICEやヴィクトリアズ・シークレットのSNSでは、さらなるメンバーのオフショットや当日のパフォーマンスの様子が公開されている。