洗い物したくない（泣）→ ラクになったぁぁ！【3COINS】超便利♡「洗い物グッズ」

食後の洗い物が苦手……という人必見！ 今回は【3COINS（スリーコインズ）】で買える「洗い物グッズ」をピックアップ。使い勝手のよさはもちろん、おしゃれなビジュアルにもこだわリを感じる商品をご紹介します。

水筒を洗うのに便利！ ボトル洗い用スポンジ

水筒やボトルを洗うときに便利な「ウッドハンドル ボトル洗いスポンジ」。グラスやボトルを洗うのに便利な、ウッドタイプのハンドルが付いたスポンジで、スポンジ部分を取りかえられる優れもの。持ち手に穴があいているので、ひっかけ収納も可能です。\330（税込）で買えるので、試してみてはいかが？

片手でプッシュするだけの洗剤ボトル

こちらの「食器洗剤ボトル丸型：300ml」は、容器を立てたままワンプッシュするだけで、洗剤が出てきます。キャップを矢印と逆に回転させるとロックがかかるため、倒してもこぼれる心配がないのもうれしいポイント。洗い物のストレスが軽減しそうです。値段は\330（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A