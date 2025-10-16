この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「【やめなきゃ損】嫌われやすい話の聞き方7選／人が不快感を得る行動を解説」にて、カウンセラーで作家のRyotaさんが、人間関係を左右する『嫌われやすい話の聞き方』について徹底解説した。



Ryotaさんは「本当についついやっちゃう人が多くて、こういうのを改善することで人間関係すごく良好になる可能性があります」と前置きしつつ、「顔や体を相手に向けていない」「スマホを触りながら話を聞く」といった日常の無意識な行動が、相手に悪印象を与えやすいと説明。「体も顔も向けずに話を聞いていると、話を聞いてるかどうか確信が持てない。『嫌われてるのかな？』などと誤解を招く」と、自身の体験談を交えて警鐘を鳴らした。



さらに現代特有の問題として、「スマホを触りながら話を聞くのは『私はこの程度の存在です』と思わせることになる」と指摘。特に家庭内や職場で“ながらスマホ”が常態化していることに触れ、「『スマホゲームの方が大事だ』というメッセージを無意識で送ってしまう」と強調した。



また、「反応が過剰すぎる」「片肘をつく」「ポーカーフェイス（無表情）」といった態度にもRyotaさんは厳しく言及。「大げさなリアクションは、信頼関係をかえって損なう。冷静な人からは『演出している』『バカにされている』と思われてしまう」とし、逆に無表情の場合は「反応がないと、『楽しんでもらってないのかな』『聞いてないのかな』と不安を与える」と具体例を挙げた。



他にも「会話中に相手を急かす」「話を中断させる」ことも要注意。「相手を急かすことで会話がギクシャクし、話の途中で『要は…』『それだったら…』とまとめてしまうのも、『自分の話を奪われた』と感じる大きな原因です」と分析した。



最後にRyotaさんは「コミュニケーションの基本は“話の聞き方”にある」と念押しし、「スマホや癖、無意識の行動が相手との関係を悪化させる。恋愛や夫婦関係でもこれが積み重なれば修復困難に。意外と多くの人が守っていません」と警鐘。「特に大事な会話ほど、雑音や余計なものを切り離し、しっかり向き合うことが円滑な人間関係につながります」と締めくくった。



