『ワンパンマン』#26「怪人の条件」 あらすじと場面写真公開！
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第2話である#26のあらすじと場面写真が公開された。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
10月19日（日）より放送となる、#26（第3期第2話）のあらすじと場面写真が公開された。
＜#26「怪人の条件」 あらすじ＞
怪人協会幹部への勧誘を受け、ガロウはヒーローの首を獲るために街へ繰り出すが、腹ごしらえのために訪れたファミレスで食い逃げをする。そこへ偶然居合わせていたサイタマは、逃走するガロウを追いかけるのだが…。
＞＞＞#26場面写真をすべてチェック！（写真9点）
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
＜#26「怪人の条件」 あらすじ＞
怪人協会幹部への勧誘を受け、ガロウはヒーローの首を獲るために街へ繰り出すが、腹ごしらえのために訪れたファミレスで食い逃げをする。そこへ偶然居合わせていたサイタマは、逃走するガロウを追いかけるのだが…。
＞＞＞#26場面写真をすべてチェック！（写真9点）
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部