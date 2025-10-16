15日（日本時間16日）、今年のゴールドグラブ賞のファイナリストが発表された。ドジャースからは遊撃手部門でムーキー・ベッツ内野手、ユーティリティー部門でミゲル・ロハス内野手が最終候補入りした。今季60本塁打を放ったマリナーズのカル・ローリー捕手は、2年連続の受賞が期待されたが、ノミネートを逃した。

■遊撃手へのコンバートが実を結ぶ

守備の達人に贈られるゴールドグラブ賞。そのファイナリストは、各リーグそれぞれのポジションにつき3人選ばれる。

これまで右翼手として6度受賞しているベッツは、遊撃手として受賞すれば初。昨季も右翼手から遊撃手へのコンバートに挑戦していたが、失策が重なったことやチーム事情によりシーズン途中で断念。再び右翼手のポジションに戻っていたが、今季は開幕から遊撃手に専念。ついにコンバートを成功させ、今回の最終候補に残った。

MLB公式サイトはベッツについて「ドジャースの遊撃手としてOAA（Outs Above Average）＋3を記録し、このポジションで初の受賞を狙える位置にいる」と言及した。

ドジャースからは、ベテランのロハスもユーティリティー部門で名を連ねた。今季は二塁手で68試合、三塁手で23試合、遊撃手で22試合、さらに一塁手でも1試合に出場。同サイトは「守備面では二塁手としてのプレーが最も優れており、二塁手では＋7のOAAを記録した。これに対し、三塁手では－1、遊撃手では0だった」と伝え、結果的にドジャースの二遊間が高評価を受ける形になった。

■最強捕手にはMVPの期待

一方、今季60本塁打を放った最強捕手ローリーは落選が決定した。昨季はゴールドグラブ賞を受賞しただけではなく、プラチナグラブ賞（ゴールドグラブ賞を受賞した選手の中からさらに守備ナンバーワンを決める賞）も獲得していたが、今年は涙を飲んだ。

昨年より盗塁阻止数（32から21）や盗塁阻止率（28.3％から21.2％）が減少し、フレーミングの数値もわずかに低下したことなどが原因だと思われるが、それでも平均以上は維持していた。ゴールドグラブ賞は逃したものの、ローリーにはア・リーグMVPの期待がかかっている。

捕手部門はタイガースのディロン・ディングラー、ブルージェイズのアレハンドロ・カーク、レッドソックスのカルロス・ナルバエスがファイナリストとなった。

受賞者の発表は、11月2日に米スポーツ専門局『ESPN』で行われる予定となっている。