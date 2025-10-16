¡ÒÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹ÆÈÇò60Ê¬¡Ó¡ÖÁá¤¯¼¤á¤í¡×¤ÈÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤·¡¢»ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¡×¹Ý¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¡Ö±Ä¶È¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ìー¥à¤ÎÃæ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡×
10·î12Æü¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ç»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿¡£³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ËÅì»ÔµÄÁª¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅÄµ×ÊÝÇÉ¤ò7¿Í°Ê¾åÅöÁª¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ë¡¢¼«¿È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤äº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¥Ã¥¯¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡ÄÅìÍÎÂçÀ¸»þÂå¡¢¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¤¸õÊä¤ÎÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
――»ÔµÄÁª¤ò¤Ï¤¸¤á°ËÅì»Ô¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¤ÏÁªµó¸¢¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»À¸¤¬°ËÅì»Ô¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿Äó¸À½ñ¤òÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÄµ×ÊÝâÃµª»ÔÄ¹¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¡¡¤Þ¤ºÀ¯¼£¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê·Á¤ÎµÄ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ»ä¤ä¿¦°÷¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢Í½»»¤ÎÏÈ¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢µÄ²ñ¤ËÍè¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁªµó¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤³¤ì¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤´Í×Ë¾¤È¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ÎÌäÂê¤ÇÄäÂÚ¡¦º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë»ÔÀ¯¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÄó¸À½ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¿¤·¤«¤ËÄÌ¾ï¤È¤Ï¡Ê»ÔÀ¯¤¬¡Ë°ã¤¦¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯ÄäÂÚ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°Õ³°¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÄäÂÚ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯¤Î¿¦°÷¤â¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬ËÜÅö¤Ë»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¤¤Æ»ä¤ÎÊý¤ËÊó¹ð¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÄäÂÚ¤È¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÏµÕ¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾¦Å¹³¹¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿ーÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤Ê¤Î¤«¡¢¿Í»ö¤ÎÌÌ¤ÇÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²ò·èÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤«¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ÇÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤ÉÄó¸À¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¹ÔÀ¯¤¬Æ°¤¤¤¿¤ê¡¢¿¦°÷¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――»ÔµÄÁª¤Î¹ð¼¨¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Åê³«É¼¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
³Æ¸õÊä¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó°Õ»Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿¿·õ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂåÉ½¤ËÃ¯¤òÁª¤Ü¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÇÃ¯¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê´Ø¿´¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÅÄµ×ÊÝÇÉ¤ÎÊý¤¬£·Ì¾ÅöÁª¤·¤Æ¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸½¼ÂÅª¤«¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¤¸õÊä¤ÎÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿ÈÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î°ËÅì¤ÎÄ®¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤¸õÊä¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――»ÔÄ¹¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÒ¶Í»á¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÂ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤È¤â¡ËÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ù»ý¤¹¤ë»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤½¤³¤ÏÀ§¡¹Èó¡¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤Ò¤È¤Ä¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð»ä¤Ï²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÅÄµ×ÊÝÇÉ¡¢È¿ÅÄµ×ÊÝÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²þ³×ÇÉ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤ò¤â¤È¤ËÌá¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢ÊóÆ»¤Î¤«¤¿¤Ë¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦¶èÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡£
――²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¶¦ÌÄ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤Ï¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Î©¾ì¤ä¹Í¤¨Êý¤Ï°ã¤¨¤É¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï°ì½ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é»äÇÉ¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤ÇÉ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀÚ¤ê¼è¤ê¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜÂê¤«¤é°ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔÄ¹¤ò¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡© ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×
――»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ4¤«·î¡¢À¸³è¤ä¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
――µÕ¤Ë¡Ö»ÔÄ¹¤ò¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤³¤½º£Æü¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£Æü¤Ï³¹Àë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÖÁá¤¯¼¤á¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤â¡¢¡ÖÁá¤¯¤ä¤á¤í¡×°ËÅì»Ô¤ÎÉ¾È½¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ë¡£¤É¤¦ÀÕÇ¤¤È¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÁ´°÷¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ç¤¤ëÊý¤Ê¤é»ä¤Ï¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――¸À¤¤¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤Ï³ØÎòº¾¾Î¤ò¤·¤¿¤«¤é¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿Í³ÊÈÝÄê¤äÀ¯¶ÉÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ä®¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
――Ä¾ÀÜ¼¤á¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤ÏÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±Ä¶È¿¦¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ìー¥à¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¯¥ìー¥à¤ÎÃæ¤Ë°Õ³°¤ÈµÕÅ¾¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
ÏÃ¤¹Í¾ÃÏ¤Î¤Ê¤¤¡¢Îã¤¨¤ÐËÜÅö¤Ë¡Ö·ù¤¤¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤Ï¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¤Ù¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£µÕ¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤ÐÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ã¤È°ú¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤¹¤ÈÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÈÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¤¤Ä¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¥Í¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÐÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇµÄÏÀ¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇµÄÏÀ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
――¤Ç¤Ï°ËÅì»ÔÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼¤á¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÏÃ¤·¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤·¡¢¾ðÊó¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――»ÔÄ¹¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬´üÂÔ¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀº°ìÇÕÀÕÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¿Âê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――»ÔÄ¹¤Î¸À¤¦²þ³×¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï²¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤â¤Ã¤È°Õ¸«¤ò¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¶õµ¤´¶¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£À¯¼£¤Ã¤Æ¡¢°ìÉô¤Î°Î¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ì©¼¼¤Ç²ñ¿©¤ò¤·¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ê¤¢¤¤é¤á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»ÔÀ¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
²ò·è¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤Î½çÈÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ã¿è¤ËÄ®¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ä¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Í¥Àè½ç°Ì¤Ç²¿¤«·úÊª¤¬·ú¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤ª¶â¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨
¡ÖÅÄµ×ÊÝ»ÔÀ¯¤Î·ÑÂ³¡×¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ËÅì»ÔµÄÁª¡£»ÔÌ±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿³È½¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏÊý¤Î¼óÄ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ