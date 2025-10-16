自分へのご褒美やギフトにもピッタリな「徳之島ジンジャーエール」がとても美味しかったのでご紹介します。「徳之島ジンジャーエール」は、鹿児島県「徳之島ゲストハウスみち」が作った自家製ジンジャーエール。

九州本土から南南西に492km離れた、奄美群島のほぼ中央に位置する徳之島には、この地域にしか見られない動植物が多数生息。2021年には、奄美大島・沖縄島・西表島とともに、世界自然遺産に登録されています。琉球石灰岩土壌の徳之島には、ミネラルを多く含んだ硬水が多く湧き出ており、栄養価の高い作物が収穫出来るそう。

このジンジャーエールも無肥料無農薬の生姜に、徳之島のざらめ糖と6種類のスパイスで作られています。気候と地形に恵まれた徳之島は、奄美群島の中で最も高いサトウキビ生産量を誇っています。砂糖は徳之島産のものを使用することを決めていたそうですが、黒糖のみで作るとその風味が勝ちすぎてしまうため、上白糖に精製する前のざらめ糖とブレンドして使用。精糖工場によっても風味が異なるため、色々な工場の黒糖を試してみた結果、クセがなく生姜の味を引き立ててくれると感じた黒糖を選ぶこだわりぶり！ 6種類のスパイスは、生姜と黒糖の風味を引き立てるようなスパイスを選んでブレンドしていますが、島唐辛子が辛味のポイントになっています。

この瓶に沈澱したスパイスがジンジャーエール好きにはたまりませんよね！

生姜が辛口で一口飲むとピリッとスパイシー。身体を温める成分「ジンゲロール」が豊富に含まれていて、これからの秋冬の時期にも嬉しいドリンクです。筆者は一杯飲んだ後、身体がぽかぽかになりました！

そのまま飲むのはもちろん、ビールやウィスキー、ラム酒などを使ったカクテルにもピッタリ。お家でのリラックスタイムに楽しみたいですね。

瓶のデザインもおしゃれなので、プレゼントにもピッタリ。ふるさと納税の返礼品としても人気だそう。販売は数量限定となりますので、お早めにチェックを！

◆徳之島ジンジャーエール

税込価格：3,000円（200ml×6本入り）

ふるさと納税サイト内ページ：https://www.furusato-isen.jp/gift/3540/

商品HP：https://michiguesthouse.com/gingerale

