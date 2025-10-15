「バッグチャームには“平成ぬい”」世代を超えて愛されるキャラクターでバッグを彩るのがトレンド
街中で見かける“バッグについたぬいぐるみ”。サンリオはもちろん、平成みを感じるエンジェルブルー、たまごっちなど、当時の人気キャラが次々と復刻＆リメイクされ、Z世代から平成キッズ、大人まで一緒に盛り上がっている。今回は、懐かしさと今っぽさが共存する“平成ぬい”キーホルダーを厳選して紹介する。
【写真】懐かしさが“今っぽい”… “平成レトロの象徴”なっとうちゃんのバッグチャームぬい
■ニコぬいキーホルダー 平成キャラクター なっとうちゃん
平成を代表するキャラクターである「なっとうちゃん」が、ぬいぐるみキーホルダーになって復活。独特の表情とちょっと脱力感のあるフォルムが、“平成っぽかわいい”の極み。バッグやスマホショルダーに付ければ、周りと差がつくレトロなアクセントに。小さめサイズで持ち歩きやすく、推しぬいとの並べ撮りにもぴったり。
・懐かしの「なっとうちゃん」デザイン
・コンパクトでバッグに付けやすいサイズ感
・平成レトロ好きやZ世代女子に刺さる“ゆるかわデザイン”
■ミニマスコットホルダー シュガーバニーズ（くろうさ）
「シュガーバニーズ」 “くろうさ”のミニぬいが登場。ふわふわ素材で手触りがよく、リボンや刺繍のディテールも繊細。バッグやポーチに付けるだけで、甘かわガーリーな雰囲気に仕上がる。平成時代の“ピュアかわいい”世界観が、令和のファッションに逆に新鮮に映る。
・サンリオ平成世代の定番キャラ「くろうさ」
・ふんわり素材とリボンのガーリーなデザイン
・Y2Kファッションとも相性抜群
■[サンリオ] ジュエルペット（サフィー） マスコットホルダー
ブルーの瞳が印象的な「ジュエルペット」シリーズ“サフィー”がぬいマスコットに。ふわふわのハートを抱いたデザインで、癒し度も満点。バッグに付けると存在感があり、撮るだけで映えるかわいさ。平成×ゆめかわのミックスデザインで、今のトレンドにもぴったり。
・ふわふわのハート付きでゆめかわ映え
・推しバッグや痛バッグにも使いやすいサイズ感
■[サンスター文具] PostPet グッズ キーホルダー モモ
メールソフト「PostPet」でおなじみの“ピンクのくま”モモ。ネット黎明期を象徴するキャラクターが、ぬいぐるみキーホルダーとして再登場。ふかふかの手触りに、どこか懐かしい愛嬌のある表情が癒しをくれる。バッグに付ければ、パソ通時代を知る大人世代にも刺さるレトロ感が満点。
・平成初期ネットカルチャーの象徴「PostPet」モモ
・小さくても存在感のあるピンクカラー
・懐かしさと今っぽさを両立する万能アイテム
■ぬいぐるみキーホルダー 平成キャラクター らびちゃん
丸いシルエットと小動物的な表情で、バッグに付けるだけでほんわかムードを演出。
・小さめサイズでデイリーバッグにも最適
・男女問わず使えるナチュラルかわいいカラー
■ティーシーピー ハローキティ しっぽ付きマスコットキーホルダー ヒョウ柄
Y2K×平成ギャル文化を象徴する“ヒョウ柄キティ”。コーデが一気に平成ストリートモードに。Z世代が“逆にかわいい”と再評価している注目アイテムだ。
・ギャルカルチャーの象徴“ヒョウ柄キティ”
・しっぽ付きの立体感あるデザイン
・Y2K・平成ストリートファッションと好相性
■ティーズファクトリー コジコジ マスコットバッジ
さくらももこ原作『コジコジ』の人気キャラが、マスコットバッジに。くたっとしたフォルムと独特の表情がクセになる。バッグや帽子に付けて“ゆるレトロ感”をプラスするのがおすすめ。懐かしいのに今でも通じるユーモアが魅力。
・平成アニメ『コジコジ』の人気キャラ
・バッジ仕様でバッグ以外にも付けやすい
・男女問わず楽しめる“脱力系かわいさ”
■たまごっち ラブリっち Chibiぬいぐるみマスコット
令和で再ブームの“たまごっち”シリーズ。小さくてもディテールまでしっかり再現されており、推し活バッグや学生カバンにもぴったり。平成キッズの心をくすぐる懐かしさに、今のZ世代が“新鮮かわいい”と反応中。
・平成キャラ代表「たまごっち」シリーズ
・小ぶりで持ち歩きやすいミニぬいサイズ
・令和の推し活文化にもマッチ
■リラックマ いつでもいっしょ♪ おでかけぬいぐるみキーホルダー
2000年代の癒しキャラ代表・リラックマ。ほっとする表情とやわらか素材で、バッグに付けるだけで安心感が広がる。長く愛されるデザインだから、平成〜令和のどの世代にも馴染むのが魅力。
・癒し系キャラの王道「リラックマ」
・高クオリティの仕上がりで大人女子にも人気
・癒し×レトロで日常にかわいさをプラス
■エンジェルブルー ナカムラくん ぬくいーず
伝説のキャラ「エンジェルブルー」の“ナカムラくん”のぬい。丸い目と“NAKA”の文字が懐かしく、持っているだけでテンションが上がる。バッグにつけて90年代原宿ガール気分に。
・エンジェルブルーの人気キャラ
・ちょっとシュールな表情がクセになる
・平成ギャル・Y2Kコーデのアクセントに◎
■ほっぺちゃん マスコットキーチェーン サン宝石
小学生女子の憧れだった「ほっぺちゃん」は現代でも根強い人気、きらきらストーンがついたぷにっとフォルムで、思わず触りたくなるかわいさ。ランドセルやトートに付ければ、平成×今っぽの絶妙バランスを演出。
・“サン宝石”ブームを牽引した人気キャラ
・キラキラ＆ぷにぷにの質感がかわいい
・親子で楽しめる平成レトロデザイン
街中で見かける“ぬいぐるみキーホルダー”のバッグチャーム。そんな流行のなかで、平成時代に愛されたキャラクターやデザインが再び注目を集めている。世代を超えて共感を呼ぶアイテムとして、さまざまな世代から人気。お気に入りのぬいをひとつ付けるだけで、日常がちょっと楽しくなる…。そんな“ぬいぐるみキーホルダー”は、まだまだ現代ファッションに欠かせない相棒として活躍しそうだ。
