¡¡10·î11Æü¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëYouTuber¡ÖMOZU STUDIOS¡×¤¬¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ú¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡ÛÊÉ¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Ó¤ÈÍÑ¤Î±ïÂ¦¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMOZU STUDIOS¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ä¥È¥ê¥Ã¥¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ëMozu¤È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦Yuuka¤Î2¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÊÉ¤ÎÃæ¤Ë¤³¤Ó¤ÈÍÑ¤ÎµíÐ§²°¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¡Ö¡Úµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Û¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±ïÂ¦¤òÀ©ºî¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®¤µ¤¤¥Ñー¥Ä¤¬¼êºî¶È¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¾Þ»¿¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÏÂ¼¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿ÌÚºà¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¥ä¥¹¥ê¤Çºï¤ê¡¢¥Ü¥ó¥É¤Ç¥Ñー¥Ä¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤ÆËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÊª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ù¤Î¾å¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¤ÎDS¥½¥Õ¥È¤ä·×»»¥É¥ê¥ë¡¢Ãî¤«¤´¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤Î¾®¿Í¤¬¤Þ¤µ¤Ëº£À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤Î¶ù¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ãª¤Ë¤Ï¡¢Àº¹ª¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Î¥Ý¥Ã¥È¤äÅÅÏÃµ¡¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãª¤ÎÀµÌÌ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¥á¥âÍÑ»æ¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤âËüÇ¯É®¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¤é¼ê½ñ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÙÉô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÁØÀ¸³è´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤ÎÆ°¤¯ÀðÉ÷µ¡¤äÏÂ¼¼¤Î¾ö¤Ê¤É¤â°ì¤«¤éÀ©ºî¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ïÂ¦¤Î²£¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¶õ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¾®¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬´°À®¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Îµ»½Ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÊõ¤Ç¤¹¤Í¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Öµ¤¤¬¡Äµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ëºî¶È¡ÄÀ¨¤¹¤®¤ë¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡ÖMOZU STUDIOS¡×¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñー¥Ä¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÂÅ¶¨¤Ê¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ï»×¤ï¤º¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¼Â²È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢11·î12Æü¤«¤é¶äºÂ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ØMozu¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢Å¸¡Ù¤Ç¤â½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ°²è±Û¤·¤Ç¤â½½Ê¬Ì¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä¶Ã¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÂ¾¤ÎºîÉÊ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
