『MOZU』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
子どものころの夏の思い出を彷彿とさせるような縁側を制作
Real Sound
観た人からは「俳優陣の演技は圧巻」「鳥肌が立った」と絶賛する声が殺到
ダ・ヴィンチWeb
配給元の東宝は興行収入25億超えを目指していたと興行関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
「役が強烈でした。正直、現場で吐いたのは初めてかもしれない」とコメント
週刊女性PRIME
たけしは「老いらくの恋」と書かれたと愛人報道を絡ませて自虐ネタをさく裂
デイリースポーツ
西島秀俊、香川照之、杉咲花らが穏やかな表情のビートたけしを囲んでいる
Techinsight
池松壮亮が「真木さんが疲れてヒール脱いじゃった」と言うと観客は注目
オリコンニュース
ともに大学時代は、工学部に在籍していた理系出身者
マイナビ学生の窓口
北野武が「本物じゃないとダメ。炎もCGじゃダメだよな」とこだわったと告白
西島が干されていた時期にたけしの映画に抜擢され、再び飛躍できたという
女性自身
ヒゲを残しておかなければならなかったが、現場で何度か剃ったことがあった
トピックニュース
「SAKURA〜事件を聞く女〜」、「MOZU」が挙がっていた
東スポWEB
ゴールデン、プライムタイムの視聴率ワースト3に、TBSの3作が並んでいる
主演の西島秀俊は「身の引き締まる思いです」とコメント
ナリナリドットコム
1位は「ストロベリーナイト」で18.0％という結果に
マイナビウーマン
木曜21時のドラマ枠を前半(5話)と後半(5話)の2作品に分ける
モデルプレス