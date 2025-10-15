¤À¤«¤éÅ¾¿¦¤·¤¿¤¯¤Æ¤âÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¡ÄÆüËÜ¤¬°µÅÝÅª¤ËŽ¢º£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤é´õË¾¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤Ë¤¯¤¤Ž£ÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÀÐ»³¹±µ®¡Ø¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë´ë¶È¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤« ¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Ë²õ¤¹¡Ö¶õµ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤ß¤ëÆüËÜÅª¸ÛÍÑ¤Î²ÝÂê
ÆüËÜÅª¸ÛÍÑ¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤òºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÂÖ¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤¬2024Ç¯2·î¤«¤é3·î¤Ë¹ñºÝÈæ³ÓÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÂçÂ´°Ê¾å¤Î30Âå¡¢40Âå¤ÎÃË½÷¤Ç´ë¶È¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¤ÎÂÐ¾Ý¹ñ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á7¥«¹ñ¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÆüËÜÅª¸ÛÍÑ¤Î²ÝÂê¤Ï¼¡¤Î4ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Âè1¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¡ÖÏÈ¡×¤«¤é³°¤ì¤ë¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Âè2¤Ë¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ÎÌäÂê¡¢Âè3¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Ë³Ø¤Ó¤È»Å»ö¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤¬Çö¤¤¤³¤È¡¢Âè4¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§À¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î4ÅÀ¤Ï¡¢Ìµ¸ÂÄêÀ¡¢É¸½àÏ«Æ¯¼Ô¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥¤¥º¥à¤«¤éÀ®¤ë¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ìµ¬ÈÏ¿®¶Ä¡×¤È¶¯¤¤´ØÏ¢À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ìµ¬ÈÏ¿®¶Ä¤È¤Î´ØÏ¢À¤â´Þ¤á¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡ÖÏÈ¡×¤«¤é³°¤ì¤ë¤ÈÌá¤ì¤Ê¤¤
Æ±Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´õË¾¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò5ÃÊ³¬¤Ç¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¤·¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤ë¿Í¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Ç¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ28.2¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä77.9¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹65.4¡ó¡¢±Ñ¹ñ73.3¡ó¡¢ÊÆ¹ñ68.8¡ó¡¢Ãæ¹ñ74.1¡ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó57.9¡ó¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ìÅÙÆ¯¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¥Ö¥é¥ó¥¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÔ¶ø¤äÆ¯¤Êý¤¬Áª¤Ù¤ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ23.4¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä74.6¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹65.7¡ó¡¢±Ñ¹ñ68.3¡ó¡¢ÊÆ¹ñ66.2¡ó¡¢Ãæ¹ñ67.7¡ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó56.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç°ìÌÜÎÆÁ³¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¡ÖÏÈ¡×¤«¤é³°¤ì¤Æ¤â¡¢´õË¾¤Î»Å»ö¤äÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂÔ¶ø¤ËÌá¤ì¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬3³ä¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ô³°¹ñ¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤½¤Î²óÅú³ä¹ç¤¬70¡ó¤«¤é50¡óÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏÈ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¤â¤Ï¤äÀâÌÀ¤ÏÉÔÍ×¤À¤í¤¦¡£¡ÖÏÈ¡×¤È¤Ï»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ì¤Ê¤Î¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±É¸½àÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÀµ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÆ¯¤Êý¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£ÏÈ¤«¤é³°¤ì¤¿±Æ¶Á¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüËÜ
¤Þ¤¿Æ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÏÈ¤«¤é³°¤ì¤¿±Æ¶Á¤¬Ä¹´üÅª¤Ë»ÄÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ÂÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¿¦¤¬Í´ü¸ÛÍÑ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¼Ô¤Î¸½ºß¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤¬Ìµ´ü¸ÛÍÑ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ59.9¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä85.3¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹73.8¡ó¡¢±Ñ¹ñ84.3¡ó¡¢ÊÆ¹ñ77.2¡ó¡¢Ãæ¹ñ31.8¡ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó92.2¡ó¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢½é¿¦¤¬Í´ü¸ÛÍÑ¤Ç¤â¡¢8³ä¤«¤é9³ä¤ÏÌµ´ü¸ÛÍÑ¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤À¤±¤ÏÌµ´ü¸ÛÍÑ¤ËÅ¾´¹¤·¤¿ÈæÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ëÉ¸½àÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø¹»Â´¶È¸å¤ÎºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢É¸½àÏ«Æ¯¼Ô¤È¤¤¤¦»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ìµ¬ÈÏ¤Ë»²Æþ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î»²Æþ¤¬¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¡¢¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Êó¹ð½ñ¤ÏÅ¾¿¦²ó¿ô¡Ê1²ó¡¢2²ó¡¢3²ó°Ê¾å¡Ë¤È¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤Î´Ø·¸¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÅ¾¿¦²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤ÉÇ¯¼ý¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¾Êý¡¢±Ñ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÉôÊ¬Åª¤ËÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤¬Äã¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î½ô¹ñ¤ÇÇ¯¼ý¤¬Äã²¼¤¹¤ë·¹¸þ¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ìµ¬ÈÏ¤Ë³Ø¹»Â´¶È»þ¤Ë»²Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿ÅÓÃæ¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤ÏÆ¯¤Êý¤Î½ÀÆðÀ¤¬Äã¤¯¡¢ºÆÄ©Àï¤¬º¤Æñ¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»þ´Ö¼´¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ¶õ´Ö¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÜ»Ý¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ä¿Í¤¬¼Â¸½¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¡£
¢£ÆÍ½Ð¤·¤ÆÂç¤¤¤ÆüËÜ¤Î¡ÖÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¡×
Æ±Êó¹ð½ñ¤ÏÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÂçÂ´°Ê¾å¤Î30Âå¡¢40Âå¤ÎÃË½÷¤Ç´ë¶È¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ç¾ò·ï¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯¼ýÃæ±ûÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤ò100¤È¤·¤¿»þ¤Î½÷À¤ÎÈæ³ÓÃÍ¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ65.5¡¢¥É¥¤¥Ä83.3¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹83.3¡¢±Ñ¹ñ70.0¡¢ÊÆ¹ñ84.3¡¢Ãæ¹ñ97.3¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó81.8¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤«¤é¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Î²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ô³°¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤¿¤À¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÃíÌÜ¤ËÃÍ¤·¤è¤¦¡£»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬¡¢½ô³°¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ØÎò¡¢¶ÐÂ³´ü´Ö¡¢½µÏ«Æ¯»þ´Ö¡¢Ìò¿¦¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶ÐÂ³¤ÈÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾º¿Ê¤Ë¤âÍÍø¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ìµ¬ÈÏ¤¬½÷À¤ËÉÔÍø¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¢£¡Ö¼«¤é³Ø¤Ö¿Í¡×¤¬¾¯¤Ê¤¤ÍýÍ³
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤ËÇ®¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Êó¹ð½ñ¤Ï¡¢¤½¤Î»ØÅ¦¤ò¹ñºÝÈæ³Ó¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¼«¸Ê·¼È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ48.0¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä88.7¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹83.4¡ó¡¢±Ñ¹ñ84.1¡ó¡¢ÊÆ¹ñ81.4¡ó¡¢Ãæ¹ñ77.2¡ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó91.4¡ó¡£ÆüËÜ¤À¤±¤¬¼«¸Ê·¼È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÅþÃ£¤»¤º¡¢ÆÍ½Ð¤·¤ÆÄã¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ32.0¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä77.7¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹74.4¡ó¡¢±Ñ¹ñ81.6¡ó¡¢ÊÆ¹ñ74.1¡ó¡¢Ãæ¹ñ84.2¡ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó63.6¡ó¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£
¤³¤Î²óÅú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬²áÈ¾¿ô¤ËÅþÃ£¤»¤º¡¢ÆÍ½Ð¤·¤ÆÄã¤¤¡£¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤Î¼Â»Ü³ä¹ç¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âð÷¤±¤ë¡£
¢£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼çÆ³¸¢¤ÏÃ¯¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¤µ¤é¤ËÆ±Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤Ë¡Ö¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ54.7¡ó¡¢¥É¥¤¥Ä78.3¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹76.7¡ó¡¢±Ñ¹ñ88.3¡ó¡¢ÊÆ¹ñ81.9¡ó¡¢Ãæ¹ñ89.5¡ó¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó70.1¡ó¡Ê¿ÞÉ½6¡Ë¡£
¤³¤ÎÀßÌä¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¿Í¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢²áÈ¾¿ô¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤¬½ô³°¹ñ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÄã¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼«È¯Åª¤Ê³Ø¤Ó¤¬³èÈ¯¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¯¤ï¤¨¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼«¸Ê·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ï½êÂ°´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ø²Ì´Ø·¸¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸Ä¿Í¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢»°°Ì°ìÂÎ¤ÎÃÏ°Ìµ¬ÈÏ¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢½êÂ°´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é´ë¶È¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ½ÎÏ³«È¯¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼«¸Ê·èÄê¤Îµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÏËÜÅö¤Ë¡Ö³Ø¤ÓÉÔÂ¡×¤«
¸Ä¿Í¤Î³Ø¤Ó¤È¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£³Ø¤Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢Ï«Æ¯¼ÔÁ´ÂÎ¤ÎÇ½ÎÏ³«È¯¤¬ÄãÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·½¾Íè¡¢¸Ä¿Í¤Î³Ø¤Ó¤¬ÄãÄ´¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤ÏÈ¿ÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤ÏOJT¡Ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥¸¥ç¥Ö¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡§On-the-Job Training¡Ë¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î³Ø¤Ó¤ÏÄãÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¿ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¡£OJT¤µ¤¨¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«¸Ê·¼È¯¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤âËÜÅö¤Ë´ë¶È¤Ï¸Ä¿Í¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼«¸Ê·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£
ÁÇÄ¾¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏÌµ¸ÂÄêÁí¹ç¿¦¤¬¿¦¼ï¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¡¢»þ´Ö¤ò¼«¸Ê·èÄê¤¹¤ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿¦¼ï¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¡¢»þ´Ö¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤³¤¦¤·¤¿Ê¸Ì®¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´ñÌ¯¤µ¤¬À¸¤¸¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿¦¼ï¡¢¶ÐÌ³ÃÏ¡¢»þ´Ö¤ÎÌµ¸ÂÄêÀ¤Ï¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¤½¤ì¤ò·Ð±Ä¤¬¹Ô»È¤Ç¤¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸¢Íø¤À¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·Ìµ¸ÂÄêÀ¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¤ß¤ì¤ÐÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸»ºÀ»°¸¶Â§°Ê¹ß¤ËÀ¸¤¸¤¿´·¹Ô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤¬ËÜÅö¤Ë¼Ò°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¼«Î§¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ß¤º¤«¤éÌµ¸ÂÄêÀ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç½ÎÏ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëOJT¤Ø¤Î·¹¼Ð¤ÈÌµ¸ÂÄêÀ¤Î¹Ô»È¤ÎÊÝ»ý¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
ÀÐ»³ ¹±µ®¡Ê¤¤¤·¤ä¤Þ¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë
Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø
°ì¶¶Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÂ´¶È¡£»º¶ÈÇ½Î¨Âç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä¾ðÊó³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡À¯ºöÁÏÂ¤¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡ÊÀ¯ºö³Ø¡Ë¡£NEC¡¢GE¡¢ÊÆ·Ï¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½¿¦¡£¼ç¤Ê¼õ¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¹ÔÆ°²Ê³Ø³Ø²ñÍ¥½¨¸¦µæ¾Þ¡ÊJAAS¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡¢¿Íºà°éÀ®³Ø²ñÏÀÊ¸¾Þ¡¢HR¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê½ñÀÒÉôÌç¡ËÆþ¾Þ¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡ÊÃæ±û·ÐºÑ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»þ´Ö¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ª¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø±Û¶³Ø½¬ÆþÌç¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊË¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø ÀÐ»³ ¹±µ®¡Ë