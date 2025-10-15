º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¡¡LAµ¼Ô¤Î·üÇ°¡Ö¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ä¾Ã¤¨¤¿ËÜÍè¤Î»Ñ
PS·×8»î¹çÃæ5»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡ÄÃÏ¶èSÂè4Àï¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡È°ÛÊÑ¡É¤Ï°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Î9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢0²ó2/3¤ò1°ÂÂÇ2»Íµå1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£LAµ¼Ô¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿ÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÆ¬¤Î¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò2µå¤Ç»°Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢Â³¤¯¥³¥ê¥ó¥º¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÂåÂÇ¥Ð¥¦¥¢¡¼¥º¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥Á¥ç¥ê¥ª¤Ë¤ÏÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥¨¥ê¥Ã¥Á¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Â³¤¯¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬2»àËþÎÝ¤òÎ¿¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÍðÄ´¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ÃÏ¸µ»æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï»î¹ç¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤·¡¢Åêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ìë¤ÏÀ©µå¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â®µå¤ÎµåÂ®¤â¾¯¤·Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£¸å¤É¤³¤Þ¤ÇÈà¤òÅê¤²¤µ¤»¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¾å¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡Ë¡×¤È¤·¡¢²áµî4ÅÐÈÄ¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖNLWCÂè2Àï¡§100.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.9¥¥í¡Ë¡¡NLDSÂè1Àï¡§100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¡¡NLDSÂè2Àï¡§99.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.8¥¥í¡Ë¡¡NLDSÂè4Àï¡§99.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.1¥¥í¡Ë¡¡º£Ìë¡§98.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.7¥¥í¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï100¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤Î¹äÂ®µå¤Ï1µå¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Ï8²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈèÏ«¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÁ°Æü²ñ¸«¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍýÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð1¥¤¥Ë¥ó¥°¸ÂÄê¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡£2¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¤ÈÍâÆü¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÈÏ¢Åê²ò¶Ø¡É¤ËGO¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Âè2Àï°Ê¹ß¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë