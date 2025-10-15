TBS NEWS DIG Powered by JNN

Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ»àË´¤·¡¢ÃÏ¾å¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï»ÔÈÎÌô¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÍî¤Á»àË´ ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤«¡¡¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿20ÂåÃËÀ­¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤±¤¬¡¡Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®

¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å5»þ¤¹¤®¡¢¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Ó¥ë¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤«¤é14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿20Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ÏÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃËÀ­¤ÏÆ¬¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ï¡¢»ÔÈÎÌô¤ò²á¾ê¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤¤­¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£