¡ÖµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×Éô²¼¤Ë¾å»Ê¤¬Êú¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ÎÀµÂÎ¡Ä¡Ä·¹Ä°¡¦¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¾å»Ê¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«
Éô²¼¤«¤é¤Î¡ÖµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤Ç¡¢ÅÜ¤ê¤äÌµÎÏ´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¾å»Ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤µ¤º¡¢¼«¿È¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ØÉô²¼¤«¤é¤ÎµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¡È¤â¤¦ÌµÍý¡É¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤ËÆÉ¤àËÜ Çº¤á¤ë¾å»Ê¤Ø¤Î½èÊýäµ¡Ù¡Ê²ÃÆ£µþ»ÒÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤ÎÉô²¼¤«¤é¡ÖµÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¤ò¼õ¤±¤¿¾å»Ê¤¬Êú¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¾å»Ê¤¬Êú¤¯´¶¾ð¤Î¼ïÎà¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¦¾ì¤Ç¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤À¤È´¶¤¸¤ë¹ÔÆ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢1°Ì¤Ï¡©
Áí¤¸¤Æ¡¢¾å»Ê¤Ï¡Ö·¹Ä°¡¦¶¦´¶¡×¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤«¤é¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¶ìÇº¤Ë¤¢¤¨¤°¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤ÏÃ¯¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Ò°÷¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î´¶¾ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö·¹Ä°¡¦¶¦´¶¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÔ²÷¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¡Ö²¡¤·»¦¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÃÎ¤ë¡×¡Ê¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¦´¶¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²¼¤Î¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢¾å»Ê¡Ê¤¢¤Ê¤¿¡Ë¤ÎÂº¸·¤äÎ©¾ì¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îéµ·¤ò·ç¤¤¤¿ÂÖÅÙ¡¢À¸°Õµ¤¤ÊÈ¯¸À¤ä¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î·çÇ¡¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡Ä¡Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¼«¿È¤Î¡Ö´ï¤Î¾®¤µ¤µ¡×¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
2. ¶Ã¤¡¦µ¿Ç°
ÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤à¤·¤í¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ä¡Ä¤ÈÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÈóÎé¤ËÅÜ¤ê¤È¶Ã¤¤È¶ìÃî¤ò³ú¤ßÄÙ¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ²×Î©¤Á
Éô²¼¤ÎÈ¯¸À¤äÂÖÅÙ¤¬¡¢¾å»Ê¤òìÊ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ËÊú¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×Åù¡¢¾å»Ê¤ÎÀïÎ¬¤òº¬ËÜÅª¤ËÈÝÄê¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
Äó°Æ¤È¤¤¤¦ÎÉ¼Á¤ÊÈãÈ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤ï¤¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤ò¡ÖÅÜ¤é¤»¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¤Î¾ì¡Ê²ñµÄ¤äÆ±Î½¤ÎÁ°¡Ë¤ÇÉô²¼¤«¤é¶þ¿«Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Åù¡¢¼«¿È¤Î¼åÅÀ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤È¤¤ËÊú¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥É¤ä¸¢°Ò¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê»´¤á¤Ê¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ë´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÌÜ¤Ï´Ý¤Ä¤Ö¤ì¡¢Î©¾ì¤ä¸¢ÎÏ¤ò¿¯¿©¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
2. ÌµÎÏ´¶¡¦¼«¿®ÁÓ¼º
¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊú¤¯ÌµÎÏ´¶¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢IT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¡¢Ç½ÎÏ¡¦Î©¾ì¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í³Ê¤Þ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¼«¸ÊÈÝÄê´¶¡¢µõ¤·¤µ
º£¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ê¶òÄ¾¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ë¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢µõ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¸Å¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤À¡×¡¢¤Ç¤â¡¢Àº°ìÇÕ¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê²áµî¤¬¥·¥ç¥Ü¤¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÐÎ¤·¤µ¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
4. ¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÎÄã²¼
Éô²¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¡Ö¾å»Ê¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ïºá°´¶¤òÊú¤¯¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ÏÁÈ¿¥Æâ¤ÎÎ©¾ì¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®ÁÓ¼º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
5. ¶²ÉÝ´¶
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢SNS¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÅù¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡Ö¿¦¾ìÁ´ÂÎ¡×¤¬Èï¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤âÆ¯¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÉô²¼¤ä¼Ò°÷¤Ë¤Þ¤Ç°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¡×¤ä¡ÖÂ¾¼Ô¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤ì¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÄË¤ß¤ÏÈ¼¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ö¤À¤±¡×¤¬Êú¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¼å¤¤¤«¤é¡×´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤ÇÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢¼«¿È¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊµÕÀÚ¤ì¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾å»Ê¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¦ÀÕ¾å¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤Î·ëÂ«¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÉô²¼¡¦Ãç´Ö¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ÃÆ£ µþ»Ò¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
H¡¦R¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥É¥³¥é¡Êcredocara¡ËÂåÉ½¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æü¾¦´ä°æ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¡¦ÁÐÆü³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò¡£1998Ç¯¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»ñ³Ê¼èÆÀ¡¢2000Ç¯¤ËÆÈÎ©³«¶È¡Á¸½ºßH¡¦R¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¹Á¶èÀ¾¿·¶¶¤Ë¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê·Ð±Ä¡Ë¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¤·¡¢´ÉÍý¿¦ÁªÈ´¡¦¾º³Ê¿³ºº»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Éô²¼°éÀ®¤ÎÁêÃÌ¡ÊÌÌÃÌ¡Ë¤ò¼õÂ÷¡£Ç¯´ÖÌó100Æü¡Ê20Ç¯´Ö¡Ë¡¢Ìó2Ëü¿ÍÂÐ±þ¡£¸½ºß¡¢¸¦½¤¹Ö»Õ¤ª¤è¤Ó¿Íºà¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØZÀ¤Âå¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¾å»Ê¡¡·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¾å»Ê¡Ù¡Ê¤Ñ¤ë½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
(Ê¸:²ÃÆ£ µþ»Ò)
Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÌû²÷¤Ê´¶¾ð1. ÅÜ¤ê
Éô²¼¤Î¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢¾å»Ê¡Ê¤¢¤Ê¤¿¡Ë¤ÎÂº¸·¤äÎ©¾ì¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Îéµ·¤ò·ç¤¤¤¿ÂÖÅÙ¡¢À¸°Õµ¤¤ÊÈ¯¸À¤ä¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î·çÇ¡¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê¡Ä¡Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¼«¿È¤Î¡Ö´ï¤Î¾®¤µ¤µ¡×¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
2. ¶Ã¤¡¦µ¿Ç°
ÇÛÎ¸¤ò·ç¤¤¤¿¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ä¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤à¤·¤í¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ä¡Ä¤ÈÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÈóÎé¤ËÅÜ¤ê¤È¶Ã¤¤È¶ìÃî¤ò³ú¤ßÄÙ¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ²×Î©¤Á
Éô²¼¤ÎÈ¯¸À¤äÂÖÅÙ¤¬¡¢¾å»Ê¤òìÊ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤ËÊú¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×Åù¡¢¾å»Ê¤ÎÀïÎ¬¤òº¬ËÜÅª¤ËÈÝÄê¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
Äó°Æ¤È¤¤¤¦ÎÉ¼Á¤ÊÈãÈ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤ï¤¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤ò¡ÖÅÜ¤é¤»¤è¤¦¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î´¶¾ð1. ÃÑ¤äÎôÅù´¶¡¦æ·ÃÑ¿´
¸ø¤Î¾ì¡Ê²ñµÄ¤äÆ±Î½¤ÎÁ°¡Ë¤ÇÉô²¼¤«¤é¶þ¿«Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Åù¡¢¼«¿È¤Î¼åÅÀ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¤È¤¤ËÊú¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥É¤ä¸¢°Ò¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤òÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê»´¤á¤Ê¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ë´¶¾ð¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÌÌÜ¤Ï´Ý¤Ä¤Ö¤ì¡¢Î©¾ì¤ä¸¢ÎÏ¤ò¿¯¿©¤µ¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
2. ÌµÎÏ´¶¡¦¼«¿®ÁÓ¼º
¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ËÊú¤¯ÌµÎÏ´¶¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢IT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¡¢Ç½ÎÏ¡¦Î©¾ì¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í³Ê¤Þ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ¼«¸ÊÈÝÄê´¶¡¢µõ¤·¤µ
º£¤Þ¤Ç¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡Ê¶òÄ¾¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ë¤¬Ê¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢µõ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤ß¾å¤²¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¸Å¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤À¡×¡¢¤Ç¤â¡¢Àº°ìÇÕ¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê²áµî¤¬¥·¥ç¥Ü¤¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÐÎ¤·¤µ¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
4. ¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÎÄã²¼
Éô²¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¡Ö¾å»Ê¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å»Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ïºá°´¶¤òÊú¤¯¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ÏÁÈ¿¥Æâ¤ÎÎ©¾ì¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®ÁÓ¼º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
5. ¶²ÉÝ´¶
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢SNS¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤ëÅù¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡Ö¿¦¾ìÁ´ÂÎ¡×¤¬Èï¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤âÆ¯¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÉô²¼¤ä¼Ò°÷¤Ë¤Þ¤Ç°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤â¤¦¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÇº¤ß¤¬¤Á¤Ê¾å»Ê¤ÎÀ³Ê¤Ê¤ó¤À¤«Æ§¤ó¤À¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¡×¤ä¡ÖÂ¾¼Ô¤Ø¤Î´üÂÔ¡×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤½¤ì¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÄË¤ß¤ÏÈ¼¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ö¤À¤±¡×¤¬Êú¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¼å¤¤¤«¤é¡×´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤ÇÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢¼«¿È¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤òÃµ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊµÕÀÚ¤ì¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾å»Ê¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¦ÀÕ¾å¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤Î·ëÂ«¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÉô²¼¡¦Ãç´Ö¤ò°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
