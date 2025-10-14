Stray Kids（ストレイキッズ）の公式Xが更新。Felix（フィリックス）とI.N（アイエン）のかわいすぎる“癒し”2ショットが公開された。

【写真】かわいさ極まるフィリックスとアイエンの2ショット【動画】『2 Kids Room 2025』Ep.15／“ポチャクズ”のかわいいが詰め込まれたダンス動画（3本）

■スキズのかわいい担当、“ポチャクズ”の仲良し2ショット

本投稿は、10月13日にStray KidsのYouTubeチャンネルで公開された『2 Kids Room 2025』Ep.15のオフショット。メンバーが2人きりでトークし、普段は語らない本音を明かす人気シリーズだ。今回は、韓国語で“赤ちゃんのようにかわいい”という意味の「ポチャク」にちなみ、ファンから“ポチャクズ”の愛称で呼ばれているフィリックスとアイエンが担当した。

写真は、ソファに座って頭を寄せ合う2枚の自撮りショット。1枚目ではフィリックスが人差し指で頬を指し、アイエンがピースポーズ。2枚目ではアイエンが頬を差し、口を尖らせる姿に、フィリックスが微笑みながら手を添える様子が収められている。リラックスしたムードの中で、まるで兄弟のような仲の良さが伝わってくるショットだ。

■フィリックスとアイエン、“家族ぐるみ”の仲良しエピソードも

動画では、桃を食べながら穏やかに会話がスタート。お互いの家族の仲の良さについて語る中で、フィリックス不在のままアイエンの家族とフィリックスの母が一緒に食事をしたというエピソードも明かされた。また、フィリックスが作詞作曲した音楽を絶賛するアイエンに対し、フィリックスは思わず「アイエンと話していると恋に落ちるかもしれません」と感激と恥ずかしさが入り混じった照れ笑いを見せた。

ラストの“お互いにメッセージを書く”コーナーでは、フィリックスが「こんな素敵な息子を僕の弟にしてくれて…ご両親もジョンイン（アイエンの本名）もありがとう」と感謝を伝える場面も。続いてアイエンは、「道でフィリックスの広告を見かけたら友達に『僕の兄さんだぞ』って自慢する」と記し、フィリックスへの尊敬と愛情をまっすぐに表した。

心温まるふたりのトークに、SNSでは、「天使が2人」「究極の癒し…」「スキズみんな家族ぐるみで仲いいの素敵」「ずっと褒めあって可愛い」「多幸感がすごい」「イエニの最後のメッセージに涙腺崩壊」など大きな反響が寄せられている。

■動画：フィリックス＆アイエン、“ポチャクズ”のかわいいダンス