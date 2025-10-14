チャンネル登録者数75万の人気筋肉系YouTuberのアクトレブログさんが、2025年10月5日に公式YouTubeチャンネルを更新。ダイエット中に、体脂肪を落とすために絶対に食べないもの10個を紹介した。

「食べているものが全然違う」

シルク・ドゥ・ソレイユのパフォーマーとして活動していたアクトレブログさん。16年間アクロバットをやってきたが、首のヘルニア手術をきっかけにトレーニングができなくなり、好きなものを食べ続けた結果、20キロ以上太ってしまったという。

その後、20キロ以上のダイエットを経験したアクトレブログさんが至ったダイエットの結論は、「食べているものが全然違う」ということ。そこで、ダイエットの際に食べなかったものを10個紹介した。

1つ目は揚げ物。油の量が多いため、カロリー密度が高く、1gあたりのカロリー量は、炭水化物やたんぱく質と比べて倍以上。消費カロリーが摂取カロリーを上回ることが鉄則のダイエット中に、かなり危険な食べ物だと語った。ダイエット中にどうしても揚げ物を食べたくなったときは、ノンフライヤーでの調理がおすすめだという。

2つ目はアルコール。カロリー量が高い上に、栄養素がほぼなく、さらに代謝が下がりやすくなるそうだ。アルコールを飲むときは、蒸留酒を選んで少量にしつつ、たんぱく質を一緒に摂ることで筋分解を防げると語った。

3つ目は油の量が多いマヨネーズとドレッシング類。基本的には塩、または青じそや和風など脂質の少ないドレッシングを選ぶべきだという。4つ目には洋菓子を挙げ、こちらも油の量が多いから。アクトレブログさんによると、代わりに和菓子がよいそう。カロリー量が低く、油も少ないため、甘いものを食べたい欲が高まったときはおすすめだという。

5つ目はハムやベーコン、ソーセージなどの加工肉。油も塩分も多いので、むくみにもつながるそうだ。代替品として鶏むね肉、鶏もも肉、牛もも肉、レバー、豚ヒレ肉など低カロリーでたんぱく質が多く、満足感のあるものを選ぶべきだと語った。

さらに、6つ目に砂糖入り飲料を挙げた。100%果汁のジュースや野菜ジュース、コーラなどはカロリーと糖質の量がかなり多いそうだ。アクトレブログさんは代わりに炭酸水を飲むことで、満腹感を得ているそうだ。7つ目は菓子パンで、砂糖も油の量も多く、カロリーも高めだそうだ。8つ目は油の量が多いスナック菓子。ナッツなどに置き換えることがおすすめだという。

9つ目は意外にもカレーが挙がり、市販のカレールーは脂質が30〜50%ほどで、ダイエットには不向きだという。最後の10個目に、ピザとパスタを挙げた。パスタは「自分で作る分にはいいんですが...」としつつ、外食では選ばなかったといい、その理由を次のように話していた。