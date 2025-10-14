¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×ÆÍÁ³¡¢É×°¸¤Æ¤ËÊÛ¸î»Î¤«¤éÉõ½ñ¢ªÎÃ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬¤Ò¤É¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡Öµ®ÅÂ¤Ï»ä¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÅì°ª¡Ê¤¢¤º¤Þ¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤êÅì°ª¤ÏÇ¥¿±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤Î½Ð»º¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ë²ÌÅª¤Ë¡¢»ä¤ÈÅì°ª¤Î²ÈÄí´Ä¶¤ÏÊø²õ¤·¡¢½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤ÏÂç¤¤ÊÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ·ï¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Ö¼ÕÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þ400Ëü±ß¤òÀÁµá¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
ÄÌÃÎ½ñ¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á÷ÉÕ¿Í¤Ç¤¢¤ëÃËÀ¤ÎÌ¾µÁ¤È¸ýºÂÈÖ¹æ¡¦ÊÛ¸î»Î¤ÎÌ¾Á°¤È½»½ê¤ÎµºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ÄÌÃÎ½ñ¹ç¤ï¤»·×3Ëç¤ÎÍÑ»æ¤¬Æ±Éõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶¼Ç÷¤È¤â¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¹ó¤¯Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¤¬¤Þ¤ºËÜÊª¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÌ¾Á°¤ò¸¡º÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÊý¤ÏÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÍÑ»æ£³Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¹¨¼ù¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¡¢´ûÆÉ¸å¿ô½½Ê¬¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤À¤±ÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£Áê¼ê¤Ï¤É¤³¤ÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡¢Áê¼êÂ¦¤Î¾õ¶·¤¬°ìÂÎ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Î¿¿¼Â¤ÏÈÝ¤«¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¿¿¤ÃÀè¤ËÈÝÄê¤Î¸ÀÍÕ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹¨¼ù¤«¤é¤³¤Î°ìÊ¸¤À¤±¤¬ÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤«¤Ò¤Ó¤ÎÆþ¤ë´¶³Ð¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î»Î¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¶Ã¤¬¤¯¡Ä
¤¢¤ëÆüÆÍÁ³ÆÏ¤¤¤¿¡¢°ìÄÌ¤Î¼ê»æ¡£º¹½Ð¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»öÃæ¤ÎÉ×¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Éõ¤ò³«¤±¤ÆÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
É×¤Ë¿¿Áê¤ò¤¿¤·¤«¤á¤ë
ÈþÇÈ¡Ö¤³¤Î½ñÎà¤Î·ï¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¹¨¼ù¡Ö¤¢ー¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·Ú¤¤À¸ÊÖ»ö¡£ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤¢¤ì¡©Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡©¤È¡¢µÕ¤Ë¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤±¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Óー¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë»ä¤ÎÀµÌÌ¤ËºÂ¤ê¡¢¥«¥·¥å¥Ã¤È³¸¤ò³«¤±°ì¸ý°û¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¹¨¼ù¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î½ñÎà¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢3Ëç¤¹¤Ù¤Æ³ÎÇ§¤·½ª¤¨¤ë¤È¡¢
¹¨¼ù¡Ö¾å¼ê¤¤¤³¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤Êー¡×
¤È¡¢¤Ü¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè°ìÀ¼¤¬¤½¤ì¡©¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ã±ÅáÄ¾Æþ¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÇÈ¡Ö¤³¤ÎÆâÍÆËÜÅö¡©ÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÎÑ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
¹¨¼ù¡Ö¤¤¤ä¤¡ー¡©¡×
Â¨ºÂ¤ËÈÝÄê¤â¤·¤Ê¤¤¡£¡ÖÉÔÎÑ¤ò¤·¤¿¤«¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¹¨¼ù¤Ï¸íËâ²½¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤«ÊÖ»ö¤ò¤»¤º¡¢·ë²ÌÊü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï
¹¨¼ù¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÌÀÆü¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤«¤é¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº¤ÏÇ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î»ä¤òÊüÃÖ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¼¼¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¿²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¤È²¿ÅÙ¤«¹¨¼ù¤òÌä¤¤µÍ¤á¡¢µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü¤â»Å»ö¤À¤«¤é¤ÈÁ´¤¯µ¯¤¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿´¶¾ð¤¬Êç¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Á´¤¯¿²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢É×¤ÏºÊ¤ÎÄÉµÚ¤ò¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤«¤ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¿²¼¼¤Ø¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤É×¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤ÈÉÔ°Â¤ÇÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈþÇÈ¤ÏÄÉµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸åÆü¡¢¼«¤éÊÛ¸î»Î¤ØÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
É×¤¬¥À¥á¤Ê¤éÊÛ¸î»Î¤Ë¡ª¿¿¼Â¤ò¤¿¤·¤«¤á¤ë
»ä¤¬¹¨¼ù¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤ÏÃ¸¡¹¤È»ö¼Â¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ô¥½ー¥É°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¤Ï»ä¼«¿È¤â»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¿®¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á´¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÎäÀÅ¤Ê»ä¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¤Ó¤é¤ò¤à¤·¤ê¼è¤é¤ì¤¿²Ö¤Ë¡¢¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¹¨¼ù¤Ø¤Î¿®Íê¤ÏÊø¤ìµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì»Ä¤Ã¤¿´¶¾ð¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡Ö¤â¤¦°ì½ï¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤Î¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¹¨¼ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¡Ö¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ÍÍê¿Í¤Ç¤¢¤ëÅì¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤Þ¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆ±¤¸¡¢ÉÔÎÑ¤ò¤µ¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤Î¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Ï¹¨¼ù¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Àè·è¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÛ¸î»Î¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤´¤â¤Ã¤È¤â¡£Áê¼êÊý¤Î¤´¼ç¿Í¤âËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»ö¼Â¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ×¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÅÅÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Êü¿´¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤éÌá¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ～¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É×¤È¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Èº¤ÏÇ¤ÈÅÜ¤ê¤È¤Ç´¶¾ð¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°ì¤Ä·è¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¨¼ù¤È¤ÏÎ¥º§¤ò¤·¤Æ¡¢Áê¼êÂ¦¤Ç¤¢¤ëÅì°ª¤µ¤ó¤Ë°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¡¢»ä¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÁªÂò¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤ØÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ï¤êÉ×¤Ï¹õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¡£Ì¯¤ËÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ÈþÇÈ¤Ï¡¢Î¥º§¤È°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÈþÇÈ¤ÏÉ×¤òÄÉµá¡£¤½¤·¤ÆÎ¥º§¤ò¹ð¤²¤Þ¤¹¡£ÈþÇÈ¤ÏÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤·¤ÆÉÔÎÑÁê¼ê¤Î½÷À¤Ø°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤·¡¢Î¥º§¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÎÑ¤òÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢»ö¼Â¤ò¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿É×¤Ë¡¢Ê¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤»¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤éÊÛÌÀ¤Ê¤ê¼Õºá¤Ê¤ê¡¢¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: ¤â¤â¤³
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë