女優の天海祐希（58）が13日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後6・30）に出演。ドラマ撮影の翌日のロケ参加に心境を吐露する場面があった。

天海がゲスト出演したのは恒例企画「秘境で飲食店探しの旅」。訪れたのは「トトロ」の舞台と言われる埼玉・東京の県境にある狭山丘陵の大自然で、爆笑＆爆食のド根性歩き旅を行った。

現在、天海は16日にスタートする同局ドラマ「緊急取調室」（木曜後9・00）の撮影真っ只中だという。そんな中での参戦にサンドウィッチマン・伊達みきおは「ずーっと毎日撮影してて…外出て1日中歩くロケとか…よく入れてくれましたよね。絶対嫌じゃないですか」と驚きを伝えた。

これに大笑いした天海は「昨日までと世界観が全く違うから…」と前日の夜までドラマ撮影があったことを伝えた。同ドラマで共演するドランクドラゴン・塚地武雅も参戦しており「取調室にいますからね、我々」と伝えた。

ドラマ撮影とは打って変わって、この日は外での1日中ロケで「スタジオにこもってたので…ちょっとあまりのね、環境の変化にちょっとびっくりしてる」と天海。さらに「灰色の世界から一気に大自然…ちょっと今…めまいするぐらい」と本音を吐露してサンドウィッチマンらを爆笑させた。