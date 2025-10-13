¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Û¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å´°Á´Éü³è¤ÎÍýÍ³¤Ï¿´ÍýÅª¼«Í³ ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î°ÜÀÒÀ®¸ùÎã¤ò¹Í»¡
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè70²ó¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬³èÌöÃæ¡£´°Á´Éü³è¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú¥·¥Æ¥£¤«¤é¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø°ÜÀÒ¡Û
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬³èÌöÃæ¤À¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£¸Àá»þÅÀ¤Ç£´¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡¢¥¢¥·¥¹¥È¿ô¤Ç¤Ï¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·Å·ÃÏ¡¦¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ç³èÌöÃæ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¡¡photo by Getty Images
¡¡2021Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¡£°ÜÀÒ¶â³Û¤ÏÅö»þ±Ñ¹ñ»Ë¾åºÇ¹â¤Î£±²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó152²¯±ß¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£2021¡Ý22¡¢2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡¢2022¡Ý23¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÈFA¥«¥Ã¥×¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¥È¥ì¥Ö¥ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥â¥¤¡¼¥º´ÆÆÄ¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¡£¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®¸ù¤â¤¢¤ì¤Ð¼ºÇÔ¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¿ÈÃÏ¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç£¶ºÐ¤«¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥é¤Ë¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤éÅþÄì³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦CLÍ¥¾¡¤â·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀ®¸ù¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥·¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤¤¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹¥¤¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢°û¤ß¤¹¤®¤ÆÏ©¾å¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿²èÁü¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë½øÎó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬ÀèÈ¯¤Ï¤ï¤º¤«£¶»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç¥·¥Æ¥£¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤À¤«¤éÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ç¤ÏÊÌ³Ê¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤ÇÉÔ¼«Í³¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ç¤ÏÀï½ÑÅª¤Ë¤â¡Ö¼«Í³¤òÆÀ¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥Æ¥£»þÂå¤ÈÆ±¤¸º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢Àï½ÑÅª¤ÊÌò³ä¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¿´ÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡1970Ç¯Âå¤ÎÌ¾´ÆÆÄ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¥Ø¥Í¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¹¥Ð¥¤¥é¡¼¤Ï¥®¥å¥ó¥¿¡¼¡¦¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢¥Ü¥ë¥Õ¥¬¥ó¥°¡¦¥ª¥Ù¥é¡¼¥È¤ÎÅ·ºÍÁª¼ê£³¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤È¤è¤¯¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ø°ÜÀÒ¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¤¥Õ¤È³Î¼¹¤¬¤¢¤ê¥Ð¥¤¥¹¥Ð¥¤¥é¡¼¤¬ÂàÇ¤¡£¥±¥ë¥ó¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿¥ª¥Ù¥é¡¼¥È¤È¤âÃç¤¿¤¬¤¤¤·¤ÆÂàÃÄ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î°¤¤´ÆÆÄ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¹¥Ð¥¤¥é¡¼¤ÏÅ·ºÍÁª¼ê¤Î°·¤¤Êý¤È¤·¤Æ¡Ö¿´ÍýÅª¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ÅÍ×¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤à¤·¤íÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ»½ÑÀï½Ñ¤Î»Ø¼¨¤ÏÉÔÍ×¡£Í×¤Ï¤¤¤«¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤«¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Û¤ÉÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¤Ç¤âµÒÀÊ¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óÀ¹Âç¤Ë¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤âÁê¼ê¤ò»ØÃÆ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¥·¥Æ¥£¤«¤éÍè¤¿Âç¥¹¥¿¡¼¤Ç³èÌö¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤À¡£¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÚÁê»×Áê°¦¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¡Û
¡¡¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤«¤é¤½¤¦±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤ÈÊÂ¤Ö±Ñ¹ñÂèÆó¤ÎÂçÅÔ»Ô¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½½¿ôÇ¯Á°¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤ËÂçÅÔ»Ô¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥í¥ó¥É¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂçÅÔ»Ô¤È¤ÏÈæ¤Ù¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃÏ¸µ´¶¤Î¶¯¤½¤¦¤ÊÅÔ»Ô¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤ÏÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¹âÁÄÉã¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤ÎÅÁÀâÅªÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²È·Ï¡£ÍÄ¾¯¤«¤é¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥Ó¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡£16ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¾º³Ê¡¢ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¥Î¥Ã¥Ä¡¦¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¤ËÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£¹¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ç¤¹¤´¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎÅ·ºÍ¾¯Ç¯¤ÇÇ®¶¸Åª¤Ê¥Ó¥é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ëÀ³Ê¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Áê»×Áê°¦¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç°é¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Á°µ¤Î¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¼¡¢¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢¥ª¥Ù¥é¡¼¥È¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Ï³§¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¤à¤·¤í´õ¾¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1970Ç¯Âå¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥¿¡¼¤â¥Í¥Ã¥Ä¥¡¡¼¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥¯¥é¥¤¥Õ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Ë¤ÏÂç¤¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¥·¥Æ¥£¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤à¤·¤í¼«Á³¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¸Î¶¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÎÌîË¾¤Î¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤à¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÙæ¤á¤¿¸å¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¡£¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë±©¤Ð¤¿¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â³èÌö¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Åö½é¤Î¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤â´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ÆÎÏ°ìÇÕ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤¤¡£¾¯¤·ÄãÄ´¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤ÁÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¡£º£¤ÏSNS¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç°¸ý¤âÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤Ï¡Ö007¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿¡££·»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ£°ÆÀÅÀ£°¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â°¦¾ð¤Î°ìÃ¼¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬ÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¿°¦¾ð¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°û¼ò¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¹¥¤¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ë·ç¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÏÅÁÅýÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÎòÂå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï°û¼ò´Ø·¸¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥à¤Î»î¹çÁ°¤Î½¸¹ç¾ì½ê¤¬¥Ñ¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ñÊÁ¤Ê¤Î¤À¡£Å¥¿ì¤·¤ÆÏ©¾å¤Ç¿²¤ë¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤à¤·¤í¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ú¿¦¿ÍÅª¤Ê¤¦¤Þ¤µ¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¡¡¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¤è¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¿è¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾®ÁÎ¤Ï¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤ÇºÆ¤ÓÁê»×Áê°¦¤Î´Ä¶¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Î±¦Â¥¢¥¦¥È¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬ÀäÉÊ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÇÁê¼ê¤Î½Å¿´¤ò¤º¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¡£¤µ¤Û¤ÉÂ®¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤âÁêÂÐÅª¤ËÂ®¤¤¡£±¦¥¢¥¦¥È¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Çº¸È¾¿È¤È¤¤¤¦¥¡¼¥×¤Î·Á¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÂ¿ºÌ¡£
¡¡¿¦¿ÍÅª¤Ê¤¦¤Þ¤µ¤ÈÍ¾Íµ¡¢¤½¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¼«Í³¤ËÍª¡¹¤È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ï¥¹¥¿¡¼Á³¤È¤·¤¿´ÓÏ¿¤À¤¬¡¢Å¥½¤¤¥×¥ì¡¼¤â±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë½Ð¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤È¤Ê¤¯ÃÏ¸µ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤Ç¤Ï°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ï°Õ³°¤È¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°¦¾ð¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ï½Ð¤ë¤â¤Î¤À¡£¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¸«½Ð¤»¤¿¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î°ÜÀÒ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ®¸ùÎã¤È¸À¤¨¤ë¡£
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¡ä¡ä