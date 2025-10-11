石破茂首相が１１日、「公邸の各部屋にて、各社インタビュー」と記し、絨毯が敷かれた首相公邸の洋室で報道各社のインタビューを受けている写真をアップした。首班指名が近づき、退任ムードを漂わせたが…。

コメント欄に「各社インタビューはいいから、今すぐ、『衆議院解散』宣言して下さい」など「衆院解散」を求める投稿が殺到するまさか事態となっている。

「やっちゃえ解散！」「解散して下さい。最後に一花咲かせましょう」「石破さん、総理退任前の大仕事ありますよ！即刻解散を打つ！！さすれば一発逆転、貴方の望みどおり、名将として歴史に名が残せるでしょう」「確か総解散するって言ったよなぁ、いつするの？」「総裁選の前にするって言ってたじゃん」「今こそ、解散総選挙だろ！」「解散総選挙をしていただきたいです」「石破さん 今ですよ解散するのは」「いま、解散総選挙に打って出れるのは、貴方しかいない」「歴史に名を残せ」「国会開かないなら解散しろ！」「あんたのやることは一つだけ 早急に解散総選挙をしろ」「最後の大仕事・解散総選挙をお願いします」「今やれば自民党で単独過半数も取れて歴史に名が残せますよ」「はよ解散総選挙してください」「８０年談話も終わったので、最後の仕事は＃解散総選挙」「国民の声を聞いてください。あなた、内閣総理大臣なんでしょう？」「数の倫理とか、裏取引で政治が進むのは、国民として困ります」「連立解消したなら解散総選挙をやって頂きたいです」「総理、いまこそ解散です！」「解散総選挙しませんか？」「最後に解散してくれへんか」

現在政局への不満が充満している模様。

Ｘ（ツイッター）上でも「今石破氏が衆議院解散したら好きになっちゃう」「石破は衆院解散しろ。大義はあるぞ」「石破さん、衆院解散ボタン押してね」「今、解散総選挙は石破さんの権限！やってよ、石破さん！」との投稿が相次いでいる。