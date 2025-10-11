【ウマ娘】スーパークリークのトレーナー役は嶋村侑が務める…アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第15話の予告映像と先行カット公開
Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第15話「僕達の物語」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開した。放送は10月12日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。
第15話では、若くして天才と称されるトレーナー・奈瀬文乃が、担当するスーパークリークとともに菊花賞に臨む姿を描く。皐月賞馬ヤエノムテキとの長距離3000m戦で、2人のウマ娘が激突する展開となる。
奈瀬文乃役は嶋村侑が務める。奈瀬は名トレーナーを父に持つ若手で、その実力と落ち着いた佇まいから多くの支持を集める一方、「父の娘」として扱われることに対して複雑な想いを抱いているキャラクターとして登場する。
また、第15話のWEB予告動画は、スーパークリーク（CV：優木かな）のナレーション付きで公開中。
アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を原作としたテレビアニメで、主人公オグリキャップの活躍を描く。TBS系全国28局ネットで毎週日曜16時30分から第2クールが放送されており、ABEMA・Netflix・U-NEXTなどでの先行配信も行われている。