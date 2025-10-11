東京都新宿区のビルの屋上で、区内の障害者就労支援施設の利用者が養蜂に取り組んでいる。

採取された天然の蜂蜜は「新宿しＱハニー」の商品名で区内で販売中で、今年６月には漫画「コボちゃん」の作者で区在住の植田まさしさんが考案した応援キャラクターも誕生した。

養蜂は区障害者福祉事業所でつくる「しんじゅＱｕａｌｉｔｙ」が障害者の就労機会の創出や地域住民との交流を目的に２０１９年から始めた。現在、区内の１０事業所約５０人で蜂蜜作りに取り組んでいる。

四谷区民センターや伊勢丹新宿店などの屋外でミツバチを育て、採蜜や瓶詰め、ラベル貼りなどの作業を行っている。今年は猛暑日が続く中でも、計約７６０キロを収穫した。様々な花から採取して作られる「百花蜜」で、時期によって咲く花が変わるため、蜜の香りや味わいも変化するのが特徴という。

植田さんが考案したキャラクター「びーみぃ」はミツバチの女の子がモチーフ。蜂と私を意味する英単語を組み合わせた「ＢｅｅＭｅ」と、「美味」が名前の由来で、商品購入者に特製シールもプレゼントしている。

新宿しＱハニーは、コミュニティーショップ「ふらっと新宿」など区内計７か所で販売されている。在庫がなくなり次第、販売終了。問い合わせは、区勤労者・仕事支援センター（０３・５２７３・３８５２）へ。

区障害者福祉事業所等ネットワークの徳堂泰作会長（５８）は「猛暑が続く中で、今年もたくさん蜂蜜がとれた。新宿御苑などに咲く花から採取された蜂蜜なので、大勢の人に味わってほしい」としている。